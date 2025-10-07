Ja està obert el període d’inscripció del Programa de Turisme de l’Imserso

S’obre el període d’inscripció del Programa de Turisme de l’Imserso de la temporada 2025-2026. Les persones que poden accedir al programa han de complir amb alguns requisits com ser pensionista de jubilació del sistema de Seguretat Social espanyol, o pensionista de viudetat amb més de 55 anys, entre altres.
El programa ofereix tres modalitats de viatge. La primera és la zona Costa Peninsular, la qual inclou estades de 8 o 10 dies a la comunitat autònoma de Catalunya, comunitat autònoma d’Andalusia, comunitat autònoma de la Regió de Múrcia, i el País Valencià. La segona és la zona Costa Insular, que també inclou estades de 8 o 10 dies en la comunitat autònoma de Canàries i la comunitat autònoma d’Illes Balears. I finalment, la tercera opció és fer turisme d’escapada, amb estades de 4, 5 i 6 dies per circuits culturals, en la naturalesa, capitals de província, i les ciutats de Ceuta i Melilla.
Les agències de viatge adherides al programa ja van rebre ahir alguns clients emocionats per reservar la seva plaça. Rosa Tudela, una dona jubilada, va anar a una oficina de Btravel per demanar una plaça per anar a Mallorca. L’any passat va poder gaudir d’uns dies a Menorca i va quedar encantada amb el programa, per la qual cosa ha decidit repetir l’experiència. D’altra banda, una altra veïna, Rosa Maria Abellan, vol fer turisme d’escapada per Osca, però no està tan animada perquè “el programa al principi estava bé, ara és molt difícil aconseguir una plaça perquè hi ha molta gent”. Qui provarà experiència per primera vegada és Dolors Pelegrí, que explica que “he demanat el circuit cultural per Extremadura, a veure com va”.
A banda, l’Imserso reserva 7.447 places a 50 euros per als pensionistes amb rendes més baixes, és a dir, aquells que reben una prestació igual o inferior a les pensions no contributives de jubilació i incapacitat.