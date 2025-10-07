“Com pot una dona demostrar que ha estat maltractada?”

V.B. és una de les 250 dones que ha interposat una denúncia per violència de gènere recentment als jutjats de Sabadell. Segons el seu relat, va viure maltractament “físic, psicològic i financer” i una topada anys després de la seva ruptura va ser la gota que va fer vessar el got. La dona sosté que ara no tenia cap intenció de denunciar els maltractaments passats, però va decidir “dir prou” després d’un nou episodi que va voler denunciar. Malgrat que va decidir acudir als tribunals, la sabadellenca relata les dificultats que es troben algunes dones a l’hora d’entregar el seu cas a la justícia.
Els jutjats de Sabadell han registrat 250 denúncies per violència de gènere durant el primer trimestre del 2025, una xifra que representa un increment del 16,3% respecte del mateix període de l’any passat, segons recull l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental.
Un dels casos que es troba als tribunals és el de V.B, on la presumpta víctima assenyala que va viure agressions físiques fa anys –tal com recull la denúncia presentada a Mossos–, i que que no va demanar ajuda prèviament "perquè tenia por": “Hi ha veïnes que van trucar a la policia i els Mossos van acudir a casa. Aleshores em van oferir denunciar, però no ho vaig fer perquè no em veia amb forces i no tenia independència econòmica, però he perdut la por”, sosté. Explica que també s’ha trobat amb dificultats a l’hora de recollir testimonis: “La justícia hauria de garantir la confidencialitat dels declarants per a protegir-los. Sense testimonis, no es pot fer gran cosa”, creu.
També lamenta dificultats a l’hora d’iniciar els tràmits: “Quan vaig voler denunciar no em van creure. Em van donar l’opció a retirar la denúncia, però ho vull lluitar fins al final”, explica. “Em vaig sentir jutjada des del principi, crec que en el meu cas no es van aplicar els protocols establerts, em van assenyalar des del moment zero”, lamenta. "La gent espera que una víctima sigui callada, si ets valenta i amb caràcter la gent no et creu", defensa.
No la van creure perquè, segons exposa la denunciant, van passar anys des que va viure els maltractaments i ja no quedaven marques ni senyals que delatessin les agressions, tot i que encara no hi ha sentència que ho provi judicialment, i aquesta informació no compta, de moment, amb l’aval d’un tribunal. “Com pot una dona maltractada demostrar-ho als tribunals quan ja no queda cap rastre?”, es pregunta.
Malgrat que vol recollir les proves pertinents, sosté que serà complicat: “No tinc càmeres a casa que ho hagin enregistrat”, diu. “No pot ser la paraula d’un contra la de l’altre, hauria d’haver-hi un estudi psicològic i psiquiàtric amb pes”, defensa. “El cop més dur no és el físic, sinó els efectes psicològics que persisteixen”, lamenta.
Ella s’alça com l’altaveu d’altres dones que s’han vist en una situació similar, i anima les dones que pateixin agressions a denunciar: “Abans de denunciar, una dona ha d’entendre que la dependència emocional que genera un maltractador fa que sempre sorgeixin dubtes”, explica. “El sistema no ho posa fàcil, psicològicament és un cop molt dur”, lamenta. “La por sempre hi és, però sense denúncia no hi ha canvi i, si no es batalla, segur que no es guanya”, sentencia. A l’espera que un tribunal determini el seu cas, la dona reclama més sensibilització en el tracte de les presumptes víctimes.
La resolució d’aquest cas es troba en mans dels tribunals i l’article només recull el testimoni de la presumpta víctima i la seva experiència en la tramitació de la denúncia. En cas de patir violència de gènere, pots trucar al 016 o pots contactar amb el SIAD al 937246167