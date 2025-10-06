Nou repunt en les denúncies per violència de gènere a Sabadell

Els jutjats de Sabadell han registrat 250 denúncies per violència de gènere durant el primer trimestre del 2025, una xifra que representa un increment del 16,3% (35 casos més) respecte del mateix període de l’any passat, quan se’n van comptabilitzar 215, segons recull l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental. La dada d’enguany és la segona més alta de la sèrie històrica, només superada pel darrer trimestre del 2024.
Del total de denúncies presentades a Sabadell entre gener i març, la gran majoria (88,8%) han estat interposades directament per les víctimes, mentre que l’11,2% restant provenen d’informes de lesions. La ràtio de víctimes denunciants a Sabadell és de 14,9 per cada 10.000 dones, un registre que se situa per sobre de la mitjana comarcal (14,4) i catalana (14,8), tot i que per sota de l’estatal (19,3).
Més enllà de les denúncies, cal tenir present que aquestes no equivalen a delictes provats, ja que només un tribunal pot determinar-ne la veracitat. En aquest sentit, els jutjats de Sabadell han registrat 288 delictes vinculats a violència de gènere en el primer trimestre del 2025, enfront dels 223 de fa un any. Això suposa un augment del 29,1% (65 casos més).
Pel que fa a la tipologia, els delictes de lesions i maltractaments representen el gruix (65,97%), seguits dels delictes contra la llibertat, la integritat moral, la intimitat i l’honor (19,44%) i dels trencaments de mesures (14,58%). No s’ha hagut de lamentar cap delicte per homicidi. En relació amb les ordres de protecció, s’han admès nou sol·licituds i se n’han denegat nou més. D’altra banda, el 10% de les dones denunciants es van acollir a la dispensa legal per no declarar contra el presumpte agressor.
A escala del Vallès Occidental, els òrgans judicials han registrat 704 denúncies per violència contra les dones en el primer trimestre del 2025. Aquesta xifra suposa un augment del 6,6% (40 més) respecte del trimestre anterior i un increment del 8,8% (57 més) respecte del mateix període de l’any passat.
Sabadell (35,5%) i Terrassa (28,8%) concentren la major part de les denúncies, seguits dels partits judicials de Rubí (18,3%) i Cerdanyola del Vallès (17,3%). Tots els partits judicials, tret de Terrassa, han registrat un increment respecte del trimestre anterior.
Pel que fa a la procedència, el 85,1% de les denúncies provenen d’un atestat policial amb denúncia directa de la víctima, seguides dels informes de lesions (11,8%).