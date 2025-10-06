Adolescents i cigarretes electròniques, els reptes de la salut en el tabaquisme

Tot i que la consciència sobre els riscos del tabac ha crescut, el consum continua sent un repte, especialment entre els més joves. Des de l’atenció primària, Carme Olivé, infermera referent de tabac del CAP La Creu Alta, explica com s’aborda la qüestió: “Qualsevol persona que ve al CAP se li pregunta si fuma, i si diu que sí, oferim medicació subvencionada i teràpia personalitzada”. Els joves, però, són especialment difícils de captar. “Són persones sanes i quasi mai venen a l’ambulatori”, afegeix Olivé. El CAP ofereix grups de treball per a la deshabituació de tabac, una fórmula que combina el suport entre iguals amb el seguiment professional. Només tenen una persona de menys de 30 anys apuntada, però ja es viu com un “petit èxit”.
Rosa Serrano, metgessa del Servei de Prevenció de Riscos Laborals del Taulí, exposa que una nova moda ha entrat en escena i dificulta encara més l’abordatge en perfils més joves. “La cigarreta electrònica és molt atractiva, no fa olor ni fum i es ven amb colors i gustos, però és igualment nociva; i genera que continuïs enganxat.” La detecció precoç i la informació clara són, per tant, claus: visites escolars, activitats com el Dia Mundial sense Tabac i la intervenció de pediatres ajuden a prevenir el consum i a protegir els nens del fum passiu. Per la seva banda, Olivé exposa que “potser comencem a fumar sense nicotina, però és una porta oberta a fumar el tabac normal”. “A més, s’han detectat casos de pneumònies associades a aquests dispositius, fet que reforça la necessitat d’informar la població jove sobre els riscos reals i la importància de no començar a fumar amb aquests productes”, afegeix.
Els professionals insisteixen que deixar el tabac és possible amb suport: “Si la persona està motivada, pot posar una data, però si no es veu capaç, pot demanar ajuda; hi ha tractaments finançats que ajuden a passar millor la síndrome d’abstinència”, assenyala Serrano.
També és important adaptar el missatge a cada grup d’edat. Entre els adults, es posa l’èmfasi en els riscos per a la salut a llarg termini, mentre que entre els joves és més efectiu parlar de llibertat, rendiment físic i benestar immediat: “Si fas esport i no fumes, notes que pots rendir molt més; això motiva molt la gent jove”, explica Serrano.
I entre els treballadors sanitaris de Sabadell?
Al Taulí, aproximadament un 20% dels treballadors encara fumen, segons l’última enquesta interna. Aquesta xifra inclou tot el personal: facultatius, infermeria, auxiliars, cuina i manteniment. Rosa Serrano explica que molts professionals s’apropen per deixar de fumar, impulsats tant per la seva pròpia salut com per l’exemple que volen donar: “Algunes persones ja tenen símptomes físics, tossim, dificultats respiratòries, problemes circulatoris… I això motiva molt a plantejar-se deixar-ho.”
L’hospital ofereix informació, conscienciació i programes de suport als treballadors, tot dins d’un entorn sense fum. Aquesta experiència reflecteix com la combinació de normativa, suport i conscienciació és essencial per reduir el tabaquisme.