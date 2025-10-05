El CE Sabadell manté l'invicte amb un empat a zero davant de l'Antequera

L'Antequera continuarà sense guanyar i el Centre d'Esports, sense perdre. Empat a zero entre malaguenys i arlequinats en un partit d'alternatives i ritme. Els de Ferran Costa han aguantat bé els intents del conjunt local i també han amenaçat amb diverses ocasions, però cap dels dos equips ha estat capaç de trencar la igualada. Quart empat en sis jornades d'un Sabadell que es manté invicte i a la zona alta del grup 2 de Primera Federació.
Costa ha presentat un onze molt continuista respecte al que va guanyar el Villarreal 'B' el dissabte passat. S'ha mantingut Carlos García en l'equip titular en el segon partit de sanció de Kaiser i l'única novetat ha estat l'entrada de Miguelete per Rubén Martínez. En la convocatòria, la notícia positiva ha estat el retorn de Sergio Cortés, mentre que Sergi Segura s'ha quedat fora per molèsties.
D'inici, l'Antequera ha sortit més intens i dominant els tempos del partit. Malgrat que el primer avís ha estat un llançament de falta de López-Pinto que ha marxat alt, la més clara l'ha tingut Luismi Gutiérrez amb una rematada prop de l'àrea petita que ha salvat Fuoli quan ja es cantava el gol al Maulí. També David Ramos amb un xut desviat o Adrià Gené, que ha fet treballat el porter amb una rematada des de l'interior de l'àrea ho han provat en un tram inicial molt bo dels locals.
Amb el pas dels minuts, el Centre d'Esports ha agafat el ritme de l'enfrontament i ha començat a tenir més control. Ja abans, Miguelete ha gaudit d'una ocasió molt clara amb un u contra u davant del porter que Dani Alcover ha salvat. També ha amenaçat el conjunt arlequinat en diverses contres amb un actiu Joel Priego, però sense massa encert. De nou Miguelete ha fet treballar el meta local abans descans.
A la represa, s'ha mantingut la igualtat sobre el terreny de joc. No obstant això, les ocasions han estat arlequinades. Primer ha avisat Priego amb una rematada al lateral de la xarxa i, poc després, Escudero no ha pogut aprofitar una errada en sortida de pilota amb una rematada massa creuada. Ferran Costa ha mogut la banqueta per primer cop a l'hora de partit amb l'entrada de Sergio Cortés per Miguelete, amb l'objectiu de guanyar més control reforçant el mig del camp.
Amb els canvis i el pas dels minuts, el ritme ha baixat considerablement i les arribades perilloses, a banda i banda, també. Rubén Martínez ha entrat en el lloc d'un cansat López-Pinto i, ja en el tram final, Costa ha esgotat els canvis amb l'entrada de Carlos Alemán i Coscia per Astals i Escudero. L'últim ensurt de l'enfrontament ha estat en un gol anul·lat a Iomar per un fora de joc força clar. Repartiment de punts que deixa el Centre d'Esports a la zona alta de la taula abans de rebre, la pròxima setmana, el Teruel a la Nova Creu Alta.
Fitxa tècnica
Antequera: Alcover; Antón, Aspra, Giménez, Luna, Ramos (Rafa Diz, m. 90), Quintana, Biabiany (Njalla, m. 78), Luismi (Rivas, m. 68), Gené (Bassele, m. 68) i Osama (Iomar, m. 78).
CE Sabadell: Fuoli; Ripoll, Bonaldo, Carlos García, Astals (Alemán, m. 87), Quadri, Urri, Priego, Miguelete (Cortés, m. 58), López-Pinto (Rubén Martínez, m. 70) i Escudero (Coscia, m. 87).
Àrbitre: Alexandre Alemán (comitè canari).
Incidències: 1.652 espectadors a l'estadi d'El Maulí.