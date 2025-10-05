Cinc curiositats que no sabies del Parc Agrari de Sabadell

"El nostre objectiu és protegir l'ofici dels pagesos a Sabadell, que viuen en aquestes zones marcades per la pressió industrial i urbana", explica Pere Muñoz, tècnic de l’Ajuntament i un dels responsables del Parc Agrari. En el marc de la festa “Benvinguts a Pagès” s'ha fet aquest diumenge de tardor una visita al Parc Agrari de Sabadell conduïda per Muñoz.
Els participants han pogut descobrir aquest pulmó verd que dona vida a la ciutat i, on conviuen oliveres, vinyes, camps d’horta i fins i tot projectes ramader. El recorregut presentat per Muñoz ha estat ple de curiositats sobre la seva gestió, biodiversitat i el dia a dia dels pagesos. A continuació, en destaquem cinc que ens ajuden a comprendre aquest espai únic.
1. Un oasi agrícola envoltat d’autopistes
Es tracta "d'una illa verda entre autopistes", explica Muñoz just abans d'entrar al Parc quan els diversos visitants travessen un pont que se situa sobre un d'aquests camins d'asfalt. Amb un 80% de sòl privat i un 20% de titularitat pública, aquest entorn és clau per mantenir viva l’activitat agrària a Sabadell i protegir els pagesos davant “la forta pressió industrial i urbana” que envolta la ciutat.
2. Un model de gestió pioner a escala mundial
Terriblement infravalorat, el de Sabadell és “el segon o tercer parc agrari més destacat del món”, explica Muñoz, al costat del de Milà (en primera posició) o el del Baix Llobregat (aquest ens disputa el segon lloc o ocupa el tercer depenent dels experts amb qui parlis recalca el tècnic). El sistema de concessions garanteix estabilitat i fomenta que les zones prioritàries es donin a agricultors de la zona. Les concessions són de dotze anys per als camps i fins a trenta per a vinyes.
3. Agricultura viva i sostenible
Al Parc Agrari s'elabora el vi Arrahona producte sabadellenc que es pot aconseguir en botigues com Malapell o la cooperativa El Rodal. A diferència d’altres zones agrícoles, a Sabadell “fa 20 anys que no fem tractaments químics”, destaca Muñoz. Actualment, hi ha una gran diversitat de produccions: horta, vinya, oliveres, ametllers, cereals i fins i tot una petita explotació d’aviram.
Fins fa poc n'hi havia una de vedella, però, desgraciadament com explica Muñoz: "No hi ha relleu generacional". Tot i això, al Parc també hi treballa un jove agricultor de només 26 anys, ell i altres venen la seva producció en una parada al Mercat Central de Sabadell.
4. Biodiversitat sorprenent
El Parc ha estat i és un refugi per a la fauna i els seus tècnics fan tot el possible per adaptar l'espai a aquesta, malauradament sovint no és suficient. “Aquí havíem tingut dues parelles de xoriguers que criaven i controlaven plagues de rosegadors”, recorda Muñoz, sense saber si han mort o acabaran tornant. Al voltant també es poden observar àligues i una gran varietat d’ocells (sobretot durant la tardor).
La flora també és de gran varietat, però és interessant recordar el seguit d'ametllers repartits pels camins del Parc plantats per les famílies durant les diferents celebracions de la Festa del Parc Agrari.
5. Un espai per aprendre i gaudir en família
Continuem parlant de famílies, ja que aquestes han estat les protagonistes de les diferents visites de "Benvinguts a Pagès" que s'han celebrat aquest diuemnge 5 d'octubre a Sabadell. El Parc Agrari està adaptat al públic “sense fer malbé la producció” per ser utilitzat de forma respectuosa per tots aquells qui ho vulguin: fer esport, gaudir de la natura o buscar aquell espai de descans que normalment mai es troba entre els fums dels cotxes i els sons de la ciutat.
La visita de “Benvinguts a Pagès” s’ha complementat amb altres activitats a la comarca, com “Som Pagès” a la Masia de Can Deu, on grans i petits han pogut veure com s’elabora l’oli artesanal sota la guia d’Alicia Jaramillo. Com recorda Muñoz, “el nostre objectiu és mantenir l’activitat agrícola viva i sostenible”.