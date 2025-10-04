ARA A PORTADA

Violenta baralla amb llançament d’objectes i cops de puny a Sabadell

La disputa va tenir lloc al passeig de la Plaça Major de matinada; la policia i els Mossos han identificat tots els implicats

Publicat el 04 d’octubre de 2025 a les 12:56
Actualitzat el 04 d’octubre de 2025 a les 13:07

Tensió al Centre de Sabadell. Al voltant de les 00.50 h d'aquest dissabte 4 d'octubre es va produir una baralla entre diverses persones al passeig de la Plaça Major. Fins i tot va arribar a llançar-se una ampolla de vidre a un dels locals de la zona. Segons informen des de l'Ajuntament de Sabadell, Policia Municipal, conjuntament amb Mossos, identifica totes les persones implicades. Un dels testimonis que va socórrer un dels principals afectats explica: "Vaig cobrir-lo perquè no el matessin perquè eren vuit persones contra un, alguns amb ferides i sang al braç. La policia va trigar 20 minuts a arribar".

