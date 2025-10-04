ARA A PORTADA
Genís Roca: "Amb la IA necessito regles del joc, però ningú les pot posar a tot el món” Aleix Pujadas Carreras
L'esquema de les vetlladores a l'escola, en un curs amb més complexitat a l'aula: "Hem perdut la meitat d'hores" Sergi Gonzàlez Reginaldo
El CE Sabadell tanca la trilogia d'enfrontaments a Andalusia amb un 'partit trampa' Marc Segarra Rodríguez
Un segle de vida, amor i energia inesgotable: "He tingut molta sort i m'he sentit molt estimada sempre" Jan Cañadell Puigmartí
Violenta baralla amb llançament d’objectes i cops de puny a Sabadell
La disputa va tenir lloc al passeig de la Plaça Major de matinada; la policia i els Mossos han identificat tots els implicats