Els aparadors de Sabadell s’omplen d’art i missatges per visibilitzar el VIH

L’artista
Ariadna Galiana Forca, membre del col·lectiu DACS ( Dones Artistes i Disidents de la Caserna de Sabadell), ha transformat l’aparador del Diari de Sabadell en un espai d’ art informatiu i reivindicatiu dins de la iniciativa , impulsada per Arte Positivo Actuavallès i CESIDA (la coordinadora estatal de VIH i Sida).
Segons Galiana, el concepte creatiu d'aquest mural depèn de l'espai on es troba: “
Al trobar-se en un Diari, considero que la informació és fonamental en aquest treball, descobrir als vianants dades i explicacions que no coneixen sobre el VIH”.
Galiano Forca explica el concepte creatiu del mural
DAVID CHAO
Per això, en comptes d’una obra purament visual, l’artista va decidir omplir l’aparador amb frases i missatges escollits per la campanya, adaptant-los a l'espai. Com per exemple: "
Cap diagnòstic justifica l'exclusió" o " A Catalunya 35000 persones vivim amb el VIH".
La col·laboració amb l’entitat Actuavallès, que assessora i acompanya persones amb VIH, ha estat molt fluida i enriquidora: “
Ha sigut molt fàcil tot, molt proper. La feina que fan és molt bonica i necessària. Jo mateixa vaig aprendre moltes coses, com la diferència entre la SIDA i el VIH. No ho sabia, i això et fa veure com és d’important informar”.
Galiano Forca treballant
DAVID CHAO
L’art, explica Galiana, juga un paper clau en la lluita contra l’estigma: “
El que estem fent ara és art informatiu. En altres aparadors hi ha obres més visuals o poètiques, però aquí era important llegir. Cada persona té una manera diferent d’agafar la informació: alguns llegint, altres mirant”. Els espais de Sabadell on es podran veure aquests murals són La Llar del Llibre, la llibreria Malapeça, la botiga Estripa'm o l'Abacus, entre altres.
Al costat de la seva obra, es pot llegir: "
En aquesta vitrina he volgut deixar clar, posant només amb lletres, alguns dels missatges importants de la campanya, com quan érem petites i ens feien copiar una frase molts cops".
Detall del mural
DAVID CHAO
Un projecte col·lectiu per trencar l’estigma
Aquesta acció s'emmarca en la celebració del Pride Positiu i del projecte estatal
, impulsat per CESIDA, que agrupa més de 120 entitats d’arreu de l’Estat. A Sabadell i Sant Quirze, l’entitat Arte Positivo Actuavallès ha comptat amb la participació de tretze artistes locals que estan creant o crearan diversos murals en diferents aparadors i vitrines de la ciutat. El seu objectiu és donar veu i visibilitat a les persones que conviuen amb el VIH, i mostrar la seva realitat trencant els prejudicis que pateixen.