La banda sonora de l'estiu a Sabadell

L'estiu ja s'ha acabat. I, segons els experts i el públic general, ha estat un estiu sense cançó pròpia. Cap ritme ha esdevingut amo i senyor de l'estació, imposant-se a xiringuitos, piscines públiques i gelateries. Millor fugir del tòpic i escapar dels summer hits que en moltes ocasions ens persegueixen des de la revetlla de Sant Joan fins al 21 de setembre. Tampoc no val oblidar les produccions estiuenques del talent musical sabadellenc, que no han dubtat a crear una banda sonora per a aquests mesos. Artistes joves que busquen aquella cançó que els faci triomfar i d'altres més consagrats que no dubten a experimentar. Totes són peces publicades durant aquest any, instantànies musicals que capturen una època i un temps molt concrets.
Acting wisely de Carlota Flâneur
Iniciem el recorregut musical amb els sons juganers i alegres de Carlota Flâneur. Acting wisely, del seu nou disc What my body wants, és com aquell primer raig de sol que t'avisa que les vacances són a prop i t'escalfa sense molestar.
Repetir de bert bert
L'artista sabadellenc abraça totalment el seu estil urbà alternatiu en aquesta peça que, tot i que es va publicar al maig, té una ànima estiuenca. Una metacançó plena de referències a altres artistes i a la cultura popular de la generació Z, que no dubta a mutar cap al final fent-se encara més ballable.
AURØRA de Laura Andrés
Escoltar el mar. Aquesta és la sensació que provoca el piano d'Andrés amb la variació d'acords que presenta en aquesta peça. Assegut a la sorra de la platja, observant la posta de sol i gaudint de les oscil·lacions de les onades. Un espai de calma que et retrotrau als grans mestres del minimalisme clàssic japonès com Ryūichi Sakamoto.
Estrany efecte d'Azul
Versionant al grup de germans britànics per excel·lència —i no parlo d'Oasis—, Azul revisita This Strange Effect de The Kinks amb el seu peculiar estil bedroom pop. Influït pels sons d'artistes com Men I Trust o Mac DeMarco, amb certs matisos i capes que li atorguen una atmosfera inquietant. Tot i això, no deixa de ser una cançó ideal per gaudir d'una sobretaula estiuenca amb amics.
Poquet a Poquet de Flashy Ice Cream
El 18 de juliol els Flashy van publicar aquest senzill, que pot prendre’s com una guia per gaudir del millor dels estius. Ens parla de "connectar com el mar i la platja", "estirar-se a la sorra", "les vacances a l’Empordà" i el "Maradona de Boca". Una refrescant melodia a ritme de salsa.
¿Quién sabe? de Jeney
Amb Jeney continua la festa. En el seu darrer senzill, on col·labora amb el reconegut productor Chus Santana, presenta un merengueton (òbviament, una barreja entre els sons merengues dominicans i el reggaeton). Preludi ideal abans de gaudir d'una nit de festa estiuenca. Preferible acompanyar-ho amb un mojito.
Loli Country Club de Triquell
Un canvi de rumb en les composicions de Triquell. Més madur i amb un so indie-rock (fins i tot country en aquesta cançó) que recorda molt a l'estil de rodeo del nord-americà Orville Peck i a uns Fontaines D.C. més depurats. Molta calor, botes de cowboy, tensió en l'ambient i una mata rodadora que creua un camí desèrtic.
Prec de matinada de Clara Bosch
Ens acomiadem de l’estiu amb una cançó publicada només dos dies abans que l’estació s’acabés. Amb la seva veu i la seva guitarra, Clara Bosch ens condueix suaument cap a la tardor. Una melodia folk-rock amb arrels tradicionals que recorda artistes com Adrianne Lenker o Allegra Krieger. Com si es tractés d'un pit-roig que canta a les primeres tempestes tardorenques.