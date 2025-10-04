ARA A PORTADA

Sabadell

Testimonis de la baralla al Centre: “El vaig cobrir perquè no el matessin”

La nit d'aquest dissabte 4 d'octubre a Sabadell ha estat marcada per una violenta baralla al passeig de la Plaça Major, els testimonis parlen

  El passeig de la Plaça Major
Publicat el 04 d’octubre de 2025 a les 14:19
Actualitzat el 04 d’octubre de 2025 a les 14:20

"Vaig cobrir-lo perquè no el matessin", explica un testimoni de la baralla d’aquest dissabte 4 d’octubre a Sabadell. Comenta també que va socórrer una de les principals víctimes: "Eren vuit persones contra una, alguns amb ferides i sang al braç".

L’incident es va produir al voltant de les 00.50 h i, segons destaca, la policia "va trigar 20 minuts a arribar". Durant la batussa també es va llançar una ampolla de vidre contra el bar Incògnit, molt proper al lloc dels fets.

"Estàvem a la terrassa d’un bar del Passeig i vam sentir crits i vam veure una massa de gent barallant-se", relata un altre testimoni, que parla de més d’una desena de persones implicades. "Es van llançar patinets, va ser també una pluja d’insults i cops de puny", afegeix. Segons explica, "fins que no va arribar la policia, la zona no es va dispersar".

