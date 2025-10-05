FOTOS | Taules plenes i ambient festiu a la Fontada de la Salut

El Santuari de la Salut ha viscut aquest 5 d’octubre una nova edició de La Fontada de la Salut, una jornada que ha combinat cultura popular, recreació històrica i germanor. El dinar popular, amb botifarrada i paella a la zona gastronòmica, ha estat un dels moments més esperats; creant un ambient festiu i familiar.
Des d’Inspira Arrels, entitat organitzadora, expliquen que: “La Fontada de la Salut és la que dona sentit al nostre projecte com a entitat i, enguany, també reivindica una convivència en pau. Aquesta festa d’època, que ens connecta amb les nostres arrels, la nostra història, memòria i identitat, és l’oportunitat perfecta per reflexionar sobre la importància de la convivència pacífica i la unitat en la diversitat.”
Durant la jornada, el públic ha pogut gaudir d’altres activitats com la Mostra de puntes de coixí, el taller de Ball de Bastons, la recreació històrica del Pinyoner i actuacions de música folk i dansa tradicional.
