L'esquema de les vetlladores a l'escola, en un curs amb més complexitat a l'aula: "Hem perdut la meitat d'hores"

Al Virolet el curs passat comptaven amb 65 hores setmanals de personal vetllador, per a un centre que té uns 650 alumnes. Aquest any escolar, però, en tenen 35. “Hi ha alguns alumnes amb necessitats especials que requeririen 25 hores a la setmana de vetlladora. Tenir-ne 35 per tot el centre és vergonyós”, lamenten a través de l’associació de famílies de l'escola. Segons expliquen, la situació impedeix cobrir ni tan sols dos alumnes amb necessitats educatives especials. César Pérez, pare d’una estudiant del Virolet que requereix suport especial, apunta que “a vegades el professor, amb 27 alumnes, ha de deixar tota la classe per atendre un infant perquè potser en aquell moment no hi ha vetlladora”. “Són un benefici a tota l’aula, no només de dos o tres alumnes”, afegeix. Per altra banda, denuncia la rotació constant de vetlladores d’un curs a l’altre. “La de l’any passat va fer molt bon vincle amb la meva filla i pensàvem que seria un punt de tranquil·litat que continués. Però no, aquest curs és una altra persona”, admet. El vincle que es genera entre l’alumne i la professional és “clau” per al benestar de l’infant, sentencia.
El panorama no és gaire millor al Font Rosella. Núria Estival, de l’equip directiu del centre, denuncia que tenen tres places de vetlladores, però únicament dues estan en actiu: “Els encarregats de gestionar-ho són una empresa nefasta. Ningú respon, no contesten el telèfon, i no podem incorporar personal. Fa dies que ho reclamem i encara no tenim resposta”. La manca de personal especialitzat no només afecta l’aula, Estival recorda que “una part de les hores serveixen per cobrir el servei de menjador, i també són insuficients”. També a l’escola Roureda el curs va començar sense vetlladora. Així ho va denunciar en la roda de premsa d’inici de curs la directora del centre, Laia Ruaix. “Ja ens hem acostumat i ho paguen els infants”, lamentava.
En canvi, a l’escola Joaquim Blume la situació és més favorable. La cap d’estudis, Eva Ruiz-Ruano, explica que enguany tenen cobertes totes les hores dotades pel Departament d’Educació, amb un total de 37 hores setmanals repartides entre tres persones. “Aquest curs estem millor que l’any passat”, celebra. Tot i això, avisa que persisteixen problemes de formació i adequació del personal: “Òbviament que hi ha vetlladores molt preparades, però també n’hi ha que no tenen els coneixements ni les capacitats d’atendre les necessitats de tots els infants”.
Un de cada tres necessita suport
En aquest sentit, cal destacar que la diversitat a les aules és cada curs més complexa. Així ho demostren les darreres dades del Departament d’Educació d’aquest curs 2025-2026, que demostren que hi ha prop de 335.746 alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu. En definitiva, un de cada tres alumnes de l’educació obligatòria (entre I3 i 4t d’ESO), necessita algun tipus de suport educatiu per dificultats socioeconòmiques o per algun trastorn o impediment.
El malestar també es viu per part del personal vetllador. Jèssica Estepa, que treballa a les escoles Gaudí i Samuntada de Sabadell, assegura que “la precarietat s’ha accentuat”. “Al Vallès Occidental ens han retallat unes 400 hores”, vaticina. Estepa assenyala escoles com el Sant Julià o el Ca n’Oriac, com algunes de les més afectades.
La vetlladora recorda que cada cop hi ha més infants amb necessitats especials a les aules, alguns sense plaça a escoles d’educació especial, i que això afecta a tota la classe: “No només perden els nens amb necessitats educatives especials, sinó també la resta de companys”. El col·lectiu de vetlladores també demana tenir en compte factors com les aules d’acollida o la matrícula viva –alguns centres de Sabadell reben desenes d’alumnes nous pocs dies després d’haver començat el curs– perquè tensen encara més el paper d’aquestes professionals a l’escola.
Es duplicarà la inversió
Per la seva banda, el Departament d’Educació respon amb l’increment de la inversió en el servei de vetlladors, que passarà de 29,2 a 62,6 milions entre gener del 2026 i agost del 2027. A més, hi haurà un psicòleg referent per servei territorial i el recurs de Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI Plus) passarà de 87 unitats a 175. I tenint en compte que el curs anterior van arribar 9.000 alumnes cada mes als centres educatius catalans, també s’amplien les aules d’acollida. N’hi haurà 200 més.
L’òrgan competent també ha posat en marxa un programa específic de detecció de trastorns del llenguatge a 1r i 3r de primària i ha iniciat un pla pilot –precisament a Sabadell– per identificar i atendre trastorns del neurodesenvolupament.
Bloc de famílies mobilitzades
La plataforma ‘Juntxs por Ellxs’ va néixer impulsada per famílies de l’escola Pau Casals com a resposta a la percepció d’una “manca de recursos per l’escola inclusiva”. A poc a poc s’ha anat expandint, sumant mares i pares d’altres escoles, tant públiques com concertades, amb la voluntat de fer sentir la seva veu en tota la comarca.
L’última assemblea, celebrada fa dues setmanes, va servir per coordinar futurs passos: es va parlar obertament de noves accions de visibilitat i de reforçar el manifest que exigeix educació personalitzada, més docents i educadors. Ja articulen futures mobilitzacions: la més sonada, una manifestació a finals de mes a Barcelona.