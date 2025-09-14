Començar el curs ja sense vetlladora: "És molt feixuc i sap greu, però ja ens hem acostumat"

“El tema de les vetlladores s’ha convertit en un tema molt feixuc. Ens està inquietant molt i en el nostre cas no tenim les hores cobertes”, exposava la directora de l’escola Roureda, Laia Ruaix, amb claredat durant la roda de premsa d’inici de curs celebrada dimarts passat al seu centre. L'escola ha començat el curs sense aquest perfil professional. “Sap greu dir-ho, però ja hi estem acostumats i ho acaben pagant els infants”, va denunciar amb contundència. Ruaix va remarcar que els recursos humans són sempre necessaris, especialment en un context educatiu “cada cop més divers i canviant”, i va reclamar més professionals a les aules per poder atendre adequadament totes les necessitats. Al teixit d'escoles de Sabadell, no és l'única demanda d'aquest tipus. Des de fa cursos que diversos centres educatius reivindiquen més hores de vetlladores per evitar que els docents hagin d'acabar fent malabars i cobrint la seva feina.
Educació mou fitxa aquest curs
Per la seva banda, i per atendre aquests alumnes, el Departament d’Educació respon amb l’increment de la inversió en el servei de vetlladors, que passarà de 29,2 a 62,6 milions entre gener del 2026 i agost del 2027. A més, hi haurà un psicòleg referent per servei territorial i el recurs de Suport Intensiu a l’Educació Inclusiva (SIEI Plus) passarà de 87 unitats a 175.
Segons el darrer recompte d’Educació, el curs 2023-2024 hi havia 41.023 alumnes amb necessitats educatives específiques de suport per alguna discapacitat o trastorn (NESE A) d’I3 a 4t d’ESO i el curs 2024-2025 eren 43.366, això suposa un increment de 2.343 alumnes. Pel que fa als que tenen necessitats per raons socioeconòmiques o socioculturals (NESE B), es va passar de 285.759 a 292.380, 6.621 més. En total, el curs 2023-2024 hi havia 326.782 alumnes NESE, incloent-hi les dues tipologies, i el 2024-2025 va tancar amb 335.746, 8.964 més.
A més, Educació ha posat en marxa un programa específic de detecció de trastorns del llenguatge a 1r i 3r de primària i ha iniciat un pla pilot –precisament– a Sabadell per identificar i atendre trastorns del neurodesenvolupament.