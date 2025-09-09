El curs escolar arrenca a Sabadell amb 6 milions d'euros per invertir: què es farà a la teva escola?

"L'educació no és una competència pròpia de l'Ajuntament: és de la Generalitat, però com que no arriben, hem agafat el compromís d'ajudar en tot allò que puguem", ha exposat aquest matí l'alcaldessa Marta Farrés, en la roda de premsa d'inici de curs, des de l'escola Roureda. Aquesta 'empenta' serà de 6 milions d'euros, que l'Ajuntament destinarà a diverses escoles i instituts de Sabadell. "Jo no recordo una xifra similiar", ha expressat Farrés, sobre la inversió.
Canvis en alguns patis i tendals nous
Entre les mesures més destacades hi ha la instal·lació de tendals als patis de 47 centres públics –37 escoles de primària i 10 escoles bressol municipals–, amb un cost d’1,5 milions d’euros. Aquest estiu ja s’han col·locat a les escoles Roureda, Can Rull i Can Deu, i al llarg del trimestre es desplegaran progressivament a la resta de centres. Als patis també s’han fet altres treballs: la reparació de parapilotes de les escoles Can Llong, Cifuentes i Concòrdia, millores en la solera del pati a Pau Casals i la pavimentació dels patis de La Romànica i de la Roureda.
La calor obliga a moure fitxa
Pel que fa a la climatització, les pròximes setmanes s’instal·laran prop d’un miler de ventiladors en 33 centres de Sabadell –principalment escoles d’infantil i primària–. Se n'instal·len dos per aula; i en aquells centres on les famílies ja van fer la inversió, la partida es destinarà a posar ventiladors en altres espais o amb més arbrat, per exemple.
Per altra banda, a les escoles bressol municipals s’han col·locat aparells provisionals mentre s’avança en la renovació del sistema de climatització. L'Ajuntament treballa en la instal·lació d'aires condiconats en les llars d'infants municipals, després de l'allau de queixes per calor de fa pocs mesos. Tanmateix, fonts municipals fan saber que s'han adquirit una quarantena de pingüins per donar solucions ràpides en els centres on faci falta. Evidentment, com a resposta transitòria.
I sobre el fred, l'Ajuntament es compromet a fer actuacions en aquells centres on, per exemple, s'espatlli una caldera. Com que són intervencions puntuals i no controlables, no estan incloses en la partida. En aquest context, cal recordar que les famílies de l'escola Samuntada van reivindicar el curs passat actuacions urgents en el centre perquè consideren que les instal·lacions són velles i deficients. "Tenim infants a 9 graus a l'aula", lamentaven.
Pintura i revestiments (competència municipal)
Més de 2 milions d’euros es destinen a pintura i revestiments. Ja s’ha completat la renovació a l’escola Concòrdia, mentre que actualment s’estan pintant les escoles Floresta i Juan Ramon Jiménez –aquesta última amb plans d’ocupació del Vapor Llonch–. També s’està fent el repicament i revestiment de façanes interiors al Vapor Buxeda Nou. A més, s’han iniciat en fase de licitació projectes a les escoles Roureda, Calvet d’Estrella, Sallarès i Pla, Miquel Carreras, La Romànica, Joanot Alisanda i La Trama.
Pel que fa als menjadors, s’ha reformat la zona d’office i menjador de Joan Maragall –que era una demanda històrica i aquest mitjà se'n va fer ressò– i s’han fet treballs d’aïllament acústic als menjadors del Sant Julià, Joan Montllor i Miquel Carreras.
Diners també als entorns escolars
Les millores també arriben als accessos i voltants dels centres educatius. Aquest curs polític, s’han fet actuacions en més de 90 escoles per "reforçar la seguretat viària i la mobilitat". En alguns casos, s'ha aixecat ciment i en altres s'han instal·lat o pintat petites senyalitzacions.
Recentment, s’ha intervingut als entorns de les escoles Sant Julià, Samuntada, Joaquim Blume, Amadeu Vives, Joan Montllor i La Trama. També s’han solucionat problemes d’embassaments a l’entrada de Can Rull, s’ha renovat la vorera davant de Teresa Claramunt i la reforma de la Via Alexandra ha millorat els accessos a l’escola i escola bressol Andreu Castells. En les pròximes setmanes està previst que comenci la renovació dels entorns de l’escola Tarlatana.