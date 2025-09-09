Més de 30.000 estudiants tornen a les aules a Sabadell, mig miler menys que fa un curs

El curs escolar 2025-26 ha arrencat aquest dimarts, 9 de setembre, a Sabadell, amb un total de 30.218 alumnes des de l’etapa d’escola bressol fins a 4t d’ESO. La xifra suposa 533 menys que el curs anterior, mantenint la tendència de davallada sostinguda dels darrers anys. En cinc cursos, hi ha 1.750 alumnes menys i el descens acumulat arriba al 7%, fruit principalment de la baixada de la natalitat. On es nota més el descens d'alumnes matriculats és sobretot a infantil i primària, amb 367 alumnes menys que el curs anterior. La distribució a infantil i primària és de 61,2% en centres públics (11.361 alumnes) i 38,8% en centres concertats (7.188 alumnes). La matrícula a I3 torna a caure se situa en 1.646 alumnes (93 menys que el curs 2024-25).
Més interès en la bressol i famílies fora del sistema públic
Les escoles bressol públiques escolaritzen aquest curs 1.227 infants, 17 més que l’any anterior. A la ciutat, la taxa d’escolarització 0-3 és del 45,3%, per sobre de la mitjana catalana (43,5%). El nivell d’I2 és el més estès, amb un 71,8% d’infants escolaritzats –principalment, per la gratuïtat del curs–. Tanmateix, unes 350 famílies no han obtingut plaça a la bressol municipal i fonts municipals exposen que respon a un problema estructural que necessitaria la intervenció de la Generalitat, que té la competència educativa. Igualment, aquest crus s'han ofert 25 places més que el curs anterior (20 places d’I2 al CEIF Espronceda i 5 places a I1 a l’EBM Calvet d’Estrella).
Pel que fa a la relació entre l’escolarització en centre públics i privats, un 53,8% dels infants estan escolaritzats en escoles bressol públiques del nostre municipi i la resta en centres privats. Sabadell disposa d’onze centres municipals, un de la Generalitat i 22 privats.
Com queda a la secundària?
Els centres de secundària sumen 10.442 alumnes, 183 menys que fa un any. El repartiment és del 55,5% en centres públics (5.901 alumnes) i del 44,5% en concertats (4.724 alumnes).
Pel que fa a 1r d’ESO, la matrícula és de 2.459 alumnes, que representen 26 menys que el curs anterior.
I al Batxillerat?
A banda de les etapes obligatòries, a Sabadell hi ha aquest curs 2.558 alumnes de batxillerat, repartits entre 12 centres públics, 3 concertats i 4 privats. La xifra és inferior a la del curs passat (2.616 alumnes) després de diversos anys de creixement. El 76,5% dels alumnes cursen aquesta etapa en centres públics i el 23,5% en concertats. Les dades dels centres privats encara són provisionals.