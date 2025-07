FOTOS | Vint persones en atur fan una rentada de cara a una escola de Sabadell

L’Escola Juan Ramon Jiménez, situada al barri de Poblenou, està vivint una transformació gràcies a la feina de vint persones en situació d’atur que participen en diversos programes de formació i treball. Les obres, que es van iniciar el novembre de 2024 i tenen previsió d’acabar-se a la tardor d’aquest any, inclouen millores tant a l’interior com a l’exterior del centre educatiu.

Els treballs se centren en tasques com la reparació puntual de façanes, la pintura de parets i fusteries, l’arranjament de revestiments interiors —com banys, falsos sostres o sòcols—, així com l’adequació de baranes, reixes i altres elements de serralleria. Les feines ja han avançat notablement en algunes zones del centre, com ara els espais administratius, l’àrea d’educació infantil i diverses aules de primària.

Les reparacions a l`escola Juan Ramon Jiménez, al Poblenou

Juanma Peláez

Vinguts de diversos programes

Les persones implicades en aquest projecte provenen de programes com Treball als Barris, Treball i Formació o iniciatives de la Diputació de Barcelona. Els participants —joves en la seva primera experiència laboral, persones majors de 52 anys o aturats de llarga durada amb experiència en el sector— tenen contractes d’entre sis i dotze mesos que combinen pràctica professional i formació complementària.

Aquestes actuacions permeten millorar l’estat dels equipaments escolars, però també esdevenen una via d’inserció per a col·lectius amb dificultats d’accés al mercat laboral. L’objectiu final és que, un cop finalitzada l’experiència, aquestes persones puguin optar amb més garanties a noves oportunitats professionals.

Coincidint amb el cinquantè aniversari de l’Escola Juan Ramon Jiménez, aquestes millores arriben en un moment simbòlic per a la comunitat educativa del centre i el conjunt del barri.

