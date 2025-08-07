Una plataforma de famílies per demanar una escola més inclusiva amb espurna a Sabadell

Va començar com una reclamació local, impulsada per un grup de famílies de l’Escola Pau Casals de Sabadell, però ha anat creixent i sumant adhesions arreu del territori. La plataforma ‘Juntxs por ellxs’ ha nascut per denunciar la manca de recursos per l’escola inclusiva i exigir una resposta clara i urgent per part de l’administració, explica Susana Aguilar, una de les mares impulsores, que lamenta que “ens diuen que hi ha recursos, però el que ens arriba és que cada cop n’hi ha menys”.
En un manifest demanen –entre diverses qüestions– personal especialitzat, més docents i educadors, acompanyament emocional dins l’horari escolar i una reducció urgent de ràtios. La crida ha sumat famílies de diferents perfils i escoles, tant públiques com concertades. Mai Olivero, de l’escola Vedruna El Carme, va ser una de les primeres a unir-s’hi des del sector concertat. “Al principi semblava una cosa només de l’escola pública, però vam veure que a les concertades també hi ha la mateixa problemàtica”, explica. Olivero insisteix que aquesta lluita no afecta només famílies amb infants amb diversitat funcional: “Amb les ràtios tan altes, i amb infants amb realitats tan diverses, no es pot garantir una educació de qualitat per a ningú.”
Moviments a la vista: una gran assemblea
De cara al curs 2025-2026, la plataforma es proposa consolidar el moviment amb una estructura més organitzada i oberta. Al setembre celebraran la seva primera assemblea –el dia 24, de 18 a 20 h, al Centre Cívic de Can Rull–, on estan cridades a participar famílies, mestres, sindicats i professionals de l’educació per definir conjuntament els pròxims passos i línies d’acció. Aquesta trobada servirà per posar en comú problemàtiques, establir estratègies i ampliar l’abast de la mobilització. L’objectiu immediat és preparar una gran manifestació a l’octubre, amb la voluntat de visibilitzar la situació dels centres educatius i exigir respostes clares a l’administració.