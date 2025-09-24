La plataforma de famílies de Sabadell en defensa de la inclusió a les escoles comença a fer xarxa

Una cinquantena de persones s’han reunit aquesta tarda al Centre Cívic de Can Rull entre famílies i professionals de l’educació en la primera assemblea de la plataforma ‘Juntxs por Ellxs’, creada a Sabadell per defensar els drets dels infants amb necessitats educatives especials i promoure la igualtat d’oportunitats a les escoles.
Segons les impulsores del moviment, l’acte ha volgut generar una primera xarxa de contacte entre famílies, docents i entitats, així com donar visibilitat a les reivindicacions del col·lectiu. “És un moviment que ens afecta a tots, no només a les famílies amb nens amb necessitats especials, també als nens neurotípics”, han explicat durant la trobada. Encara que la plataforma va originar-se entre les membres de l’AFA del Pau Casals, la voluntat de les mares i pares que la configuren és fer-la extensiva arreu de la comarca. De fet, asseguren que ja s’han posat en contacte amb representants de famílies d’escoles de diversos centres d’arreu.
Entre les demandes principals de la plataforma hi ha la reducció de ràtios, l’increment de recursos humans especialitzats, la fi de les retallades en educació social i la implicació de les escoles concertades en la inclusió, tant en termes de recursos com de matrícula de nens amb necessitats educatives especials.
L’assemblea també ha servit per planificar futurs passos del moviment, incloses possibles mobilitzacions i manifestacions per fer arribar les reivindicacions al Parlament i a les institucions locals. “Anem de cara a mobilitzacions i de cara a poder portar manifest conjunt amb accions reals de carrer”, han assegurat les portaveus.
La trobada ha comptat amb la participació de famílies provinents de diferents centres educatius de la ciutat, amb l’objectiu de consolidar una plataforma que s’obre a tota la comunitat educativa. També el portaveu de la formació política Sabadell en Comú Podem, Joan Mena, s’ha apropat a l’acte per recollir les reivindicacions de les famílies.