Can Puiggener surt al carrer amb la seva 1a Mostra d'entitats

"El barri està més viu que mai", comenta Denís Rivero, un dels participants de la mostra d’entitats que s’ha celebrat aquest dissabte 4 d’octubre a la plaça del Primer de Maig. La 1a Mostra del barri de Can Puiggener, que ha atret més de 200 persones en diferents moments de la jornada, té com a objectiu donar a conèixer projectes de diferents entitats veïnals i serveis municipals, fomentant la participació i enfortint la cohesió comunitària.
La Taula de Salut de Can Puiggener
Entre les diverses entitats, cal destacar La Taula de Salut de Can Puiggener. Carme Oliver, membre d’aquesta, explica que volen aprofitar aquesta celebració per conscienciar els més petits sobre la importància de la higiene bucodental. Per fer-ho, han utilitzat gotes que permeten comprovar si la canalla es renta bé les dents i, a més, han repartit raspalls per ensenyar-los a fer-ho de manera adequada. “Volem donar visibilitat a la salut comunitària i ho fem treballant amb les entitats i la gent del barri”, ha remarcat Oliver.
El Servei de Mediació Comunitària
També hi va ser present el Servei de Mediació Comunitària, representat per Eugènia Garcia i Mireia Núñez. Garcia i Núñez han recordat que es tracta d’un recurs municipal que acompanya veïns i veïnes en situacions de conflicte i dificultats de convivència. “Nosaltres ajudem que les parts s’escoltin i es comprenguin, i veure si es pot arribar a un acord”, han remarcat.
Per donar-se a conèixer, van preparar un qüestionari amb preguntes i respostes plenes d’humor. Per exemple, a la pregunta “Què es fa en una reunió de mediació?”, algunes de les respostes possibles eren que s’hi juga al Fortnite o que es fa ioga. Una manera divertida de mostrar als més petits i als no tan petits la tasca del Servei de Mediació.
Salut Comunitària
Continuant amb la promoció de la salut, l’entitat Salut Comunitària també ha estat present a l’esdeveniment. Eulàlia Badal, membre d’aquesta iniciativa, ha destacat la feina que l’entitat fa amb escoles i famílies a través de tallers d’alimentació saludable, ús de pantalles en adolescents, entre d’altres.
Durant la Mostra, el seu estand convidava a elaborar xapes personalitzades amb el lema Som Can Puiggener o amb dissenys propis. Cal destacar que molts infants del barri han optat per crear xapes amb missatges en suport al poble palestí.
Biblioteca de Can Puiggener
Per part de la biblioteca de Can Puiggener, Denís Rivero ha remarcat que l’objectiu de la Mostra és “fer xarxa entre les diferents entitats del barri i demostrar que Can Puiggener està molt viu”.
En aquest sentit, ha volgut posar en relleu el paper de la biblioteca com a espai de cohesió social, no només com a sala d’estudi sinó també com a lloc relacional: “Som un espai on els joves poden passar la tarda, fer deures i, en definitiva, fer comunitat entre ells mateixos”.