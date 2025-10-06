Nova fase d’obres de la via de Massagué, ara centrada en les voreres

La via de Massagué torna a estar en obres després de l’asfaltatge del mes d’agost. Aquest cop, es repararan diversos trams de la vorera, de manera que es donarà continuïtat a algunes actuacions que ja es van fer aleshores. L’Ajuntament sosté que aquestes obres permetran renovar diversos trams de les voreres per millorar l’accessibilitat a l’espai públic. L’actuació també inclou un petit tram de la cantonada amb el carrer de Vilarrúbias. La previsió és que aquests treballs no afectin la circulació dels vehicles.
Està previst que les noves obres durin sis setmanes i, per tant, estiguin enllestides a mitjans de novembre. Durant les obres, la parada d’autobús situada davant la plaça de les Dones del Tèxtil es traslladarà temporalment a un altre punt proper. La renovació tant de l’asfalt com de les voreres forma part de la resposta municipal per millorar l’espai públic en el marc de la campanya Els diners als carrers. L’àmbit comercial, amb entitats com Sabadell Comerç Centre, fa anys que reclamen una actuació integral de millora de la via de Massagué.
Aquest estiu també es van enllestir les obres d’entrada a l’església de la Puríssima que, juntament amb la nova plaça del Tintín han renovat aquest tram de la via de Massagué. A part de les reparacions de la via de Massagué, ahir dilluns també van començar les obres de renovació de les voreres del carrer de la Palma, entre els carrers de Tenerife i de l’Argentina, als Merinals. Properament, està previst iniciar obres de millora a carrers com el de Sant Antoni Brujas, Colom, Armand Obiols, Noufonts, Jaume I, Travessera de l’Església, plaça d’Espanya, carretera de Prats, carretera de Caldes, entorn del Parc de les Aigües, passeig de Fleming, Permanyer, Reina Elionor, Feijoo i carretera de Molins de Rei. Aquesta fase suposa una inversió de prop de tres milions d’euros.
I, a part, aquests dies coincideixen a prop de la via de Massagué les obres de renovació d’alguns fanals de la ciutat. Concretament, s’estan renovant els que hi ha a la plaça de Granados.