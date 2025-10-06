“És un tram perillós, els cotxes van molt ràpid”

Edificis alts, voreres estretes, calçada prou ampla i velocitats elevades. És el que es troben els veïns i conductors de la carretera de Barcelona en el tram d’aquesta via especialment entre la Gran Via i el passeig del Comerç, i alguns d’ells denuncien al D.S. el perill que això comporta tant per als vianants com els conductors i reclamen solucions per pacificar la zona.
“El que antigament era un tram industrial, però com a extensió de la ciutat, ara és molt residencial i no hi ha infraestructures per als vianants. També hi ha nous negocis i per anar d’un punt a l’altre passem per voreres molt petites amb cotxes al costat a 50, 60 o 70 km/h”, assegura el veí Petar Jovanovic. El trànsit de l’N-150, tant de la carretera de Terrassa com la de Barcelona, té punts més confusos que d’altres on, com resumeix aquest veí, “en lloc dels dos carrils reglamentaris, en realitat a vegades se’n fan quatre”.
Opinió compartida per una altra veïna, Hermínia, que coincideix a dir que “els cotxes van molt ràpid, és un tram perillós, hi ha accidents i s’hi hauria de fer alguna cosa”. En l’anàlisi de la situació també s’hi suma Estel Vives, que opina que “la velocitat es podria controlar una mica més”. Un altre apunt que afegeix és que “hi ha molts cotxes a la vorera”, sovint en doble fila, a la cantonada amb el carrer de Tetuan.
Des de l’Ajuntament de Sabadell, fonts municipals recorden que aquesta carretera és de la Generalitat de Catalunya i, per tant, no hi pot intervenir. Una altra veïna, Josefina, admet amb resignació que “és una carretera de tota la vida, hi ha molt trànsit i és normal. M’agradaria que no n’hi hagués tant, però m’hi resigno”. El que sí que considera revisable és que “els cotxes corren molt, i amb les voreres estretes fa basarda”.
La Gran Via, a pocs metres d’aquest tram, és el punt més sorollós de Sabadell, segons el Pla d’Acció Soroll de l’Ajuntament.
L’AMB mou fitxa
Sabadell no forma part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), però sí que en formen part diversos municipis limítrofs com Barberà. I el passat mes de gener l’AMB va començar obres de pacificació d’aquesta carretera, l’N-150, amb la implantació d’un carril bus i un carril bici en el tram entre Cerdanyola i Ripollet. L’objectiu final de l’ens metropolità és desenvolupar l’avinguda del Vallès, transformant aquesta carretera de Barcelona en una avinguda metropolitana.