La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) és una institució eminentment centrípeta, que concentra la major part de la seva activitat al Campus de Bellaterra. Més enllà del desenvolupament en hospitals fora d'aquest àmbit, Sabadell emergeix com una ciutat que vol reivindicar la seva condició de seu universitària en els pròxims anys. El curs 1993-94, s'inaugurava al barri de Covadonga un espai que acollia l’Escola Universitària d’Estudis d’Empresarials i l’Escola Universitària d’Informàtica, en un entorn que ha incorporat noves disciplines formatives. Ara, a més del campus hospitalari i l'edifici d'Emprius, Sabadell espera créixer amb la mirada posada en l'Artèxtil.
Abans de l'estiu, la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat, va insistir en la proximitat del projecte. "L'estem avaluant i intentarem treballar des del rigor i la calma per continuar amb les converses necessàries per donar-li forma final", va exposar aleshores en una rebuda institucional a l'Ajuntament. El futur Artèxtil, convertit en l'Escola d'Infermeria i la Unitat Docent de la Facultat de Medicina de la UAB, haurà de servir per traslladar-hi un grau que actualment s'imparteix en dos dels edificis de la xarxa d'infraestructures del Taulí. La Unitat Docent sabadellenca és avui la més petita l'Autònoma i amb aquest equipament l'oferta formativa pujaria de divisió.
Un punt de referència en salut i vida
L’edifici, testimoni del llegat industrial sabadellenc, es rehabilitarà per acollir futurs infermeres i metges. L'activitat de formació, recerca i transferència es distribuirà en una superfície de més de 7.000 metres quadrats. La voluntat és que sigui un centre dedicat al camp de la salut i la vida, amb una oferta continuada que obri la porta a noves especialitzacions posteriors. En declaracions al Diari, l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, referma el paper de l'equipament en el futur immediat. "L’Artèxtil és un dels projectes estratègics que ha de contribuir a consolidar-nos encara més com a epicentre en formació, innovació i recerca lligat a l’àmbit de la Salut, un camp on Sabadell ja som referents. Per això des de l’Ajuntament vam aportar l’edifici, que hem cedit a la UAB, i quatre milions d’euros i ara la UAB serà al càrrec de portar a terme les obres" sosté. A Sant Roc confien que serà un "nou element de capitalitat i progrés per a la ciutat i per al conjunt del territori".
L'any que ve, el curs d'Infermeria quedarà 100% desplegat a la Unitat Docent del Taulí i els espais començaran a quedar petits. La directora general del Parc Taulí, Gemma Craywinckel, considera que l'Artèxtil ha de suposar una injecció en aquest sentit. "És una oportunitat brutal pel Taulí i per la ciutat. El fet de tenir aquest eix que t'ajunta docència, recerca i assistència. El fet de poder tenir un Eix Salut que creixi cada vegada més. Tot el concepte de l’eix Covadonga. L’Autònoma hi està molt posada. Ja va fer una aposta ferma per Sabadell i pel Taulí fa molts anys. Crec que l’Ajuntament ho té clar. I jo crec que sí, que sortirà bé", deia en una entrevista recent al Diari.
El calendari, segons el previst
Està previst que les obres comencin el primer semestre de 2026, de manera que els primers estudiants estrenaran l'equipament plenament operatiu durant el curs 2027-2028, segons les previsions. Les parts confirmen que es treballa dins dels terminis, més enllà d'algun endarreriment puntual per qüestions de manteniment en l'edifici. "S'està fent el projecte constructiu i ara es faran les licitacions, una d'estructures i una d'equipament. Anem dins de les dates", exposa el rector de la UAB, Javier Lafuente. L'objectiu de la institució implica transformar aquest pol a Covadonga -que ja va acollir actes de La Comunitària per primer cop aquest setembre- i potenciar Sabadell com a lloc d'influència a partir de tres eixos.
"Tenim tres potes: l'hospital Taulí, l'Artèxtil i l'edifici d'Emprius. Espero que en uns anys, aquest campus sigui un punt destacable de Sabadell, on es vegi l'activitat universitària i s'hi puguin fer més coses", precisa Lafuente. A banda de formació amb graus, postgraus i màsters que s'ampliaran, el repte és cohesionar l'activitat acadèmica i convertir l'àrea en una referència en salut i vida. "Volem treballar per veure com fem una oferta integrada. Segur que farem formació contínua. Obrir l'Emprius a la ciutadania i que la gent hi pugui accedir. Hem de fer una oferta atractiva i de qualitat, perquè la universitat pública és una universitat de qualitat", tanca.