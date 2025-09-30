Una festa per unir la comunitat universitària: "S'ha de ser una mica pocavergonya"

Per a aquells que van viure la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) abans de la pandèmia, segur que recorden les festes majors que cada any marcaven l'agenda per als estudiants, donant la benvinguda al curs. Des de fa uns anys, la celebració té un nou format i s'ha traduït en una trobada d'entitats, alumnes i docent que es coneix com La Comunitària.
La cita de tardor ha tingut lloc dimarts, omplint els campus de la UAB de música i cultura. A Bellaterra, els Ganàpies, l’Agrupació Sardanista de Cerdanyola i altres entitats han amanit la jornada, amb escacs gegants i activitats a la plaça del Coneixement. Com a novetat, enguany la festa ha arribat també a Sabadell, on al voltant d'un centenar de persones afinaven la gola en un karaoke i entonaven el canell exhibint-se en el tenis taula, entre altres propostes.
Teixir vincles
"Té la voluntat de fomentar l'esperit de pertinença a la universitat", resumia Annabel Galán, vicerectora d'estudiants i Ocupabilitat. "En la de tardor posem molt èmfasi en què l'estudiant de nou accés pugui conèixer tot el que té a la universitat. Col·lectius d'estudiants i serveis a disposició. Ens interessa molt que es reforcin aquests vincles", afegeix. Un aspecte que des de la universitat consideren clau en el desenvolupament de l'alumne. "Pensem que algú amb vincles a la facultat o en una associació, segurament se sentirà millor emocionalment i tindrà menys problemes de salut mental". Estar en una comunitat desenvolupa competències transversals i prepara per a la vida, un dels objectius de la universitat.
La diada es repetirà a la primavera. Enguany, el lema de la Comunitària era la diversitat. "Són conceptes que creiem que s'hi ha de posar el focus. Hi ha molts punts de millora: diversitat de gènere, discapacitat, ideologia, identitat sexual... La diversitat són moltes coses i cal posar-hi el focus", defensa Galán.
Perdre la vergonya
Els estudiants de Sabadell han coordinat les propostes, gestionant tots els materials i duent a terme les accions al voltant de les carpes muntades per a l'ocasió, on no hi ha faltat el clàssic pica-pica. Els presents han cantat, ballat i s'han relacionat en un entorn amable fora de les aules. La festa ha comptat amb convidats d'excepció com el rector de la UAB, Javier Lafuente. De fet, s'han viscut escenes entranyables amb professors i personal acadèmic participant en les activitats amb la resta de l'alumnat.
Alguns, com el Jan Zapater, s'han atrevit fins i tot a agafar el micròfon per mostrar el seu repertori musical. "Estava amb un amic i m'ha animat a sortir al karaoke a cantar una cançó meva. Soc estudiant, però de tant en tant faig cançons", confessa. Ell és estudiant de tercer de Gestió Aeronàutica que no s'ha perdut la celebració. "És una oportunitat per a passar-s'ho bé i a la gent l'ha sorprès. Cal transmetre que la vergonya, que tots la tenim, no ens porta enlloc. S'ha de ser una mica pocavergonya de vegades!", riu.