Reunió Generalitat-Ajuntament per abordar la futura Escola d'Infermeria: "El de l'Artèxtil és un projecte que estem avaluant"

La Generalitat té una carpeta amb el nom 'Artèxtil i el futur Campus de Ciències de la Vida i la Salut' damunt la taula. Per abordar-ho de forma conjunta amb el consistori sabadellenc, aquest dimarts la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat, ha visitat Sabadell. "El de l'Artèxtil és un projecte que estem avaluant i intentarem treballar des del rigor i la calma per continuar amb les converses necessàries per donar-li forma final", ha exposat en la rebuda institucional a l'Ajuntament de Sabadell, abans de firmar el llibre d'honor. Per la seva banda, l'alcaldessa Marta Farrés ha celebrat que "ens hem trucat moltes vegades per parlar-ne i tenim molts projectes compartits" i ha admès que "Sabadell té un enorme interès a desenvolupar la part formativa i la recerca.

El futur Campus de Ciències de la Vida i la Salut –que haurà d'incloure l'escola d'infermeria– busca consolidar Sabadell com a ciutat universitària. Caldrà estar atent als calendaris que es van preveure, que marcaven que l’edifici, testimoni del llegat industrial de la ciutat, es rehabilitaria i estaria previst que les obres comencessin el primer semestre de 2026. D'aquesta manera, els primers estudiants estrenarien l’edifici el curs 2027-2028. La consellera ha refermat l'interès de la Generalitat en aquest projecte i ha precisat que "ara volem conèixer les necessitats per fer les inversions necessàries durant aquesta legislatura".

Els espais de la Unitat Docent del Taulí queden petits

Actualment, el Grau d'Infermeria s'imparteix en dos edificis de la xarxa d'infraestructures del Parc Taulí. Amb la nova seu, s'espera disposar de 2.000 metres quadrats més, ja que ara es desenvolupen dos graus en només 1.500 metres quadrats. Segons apuntava el coordinador de la Unitat Docent del Taulí, el doctor Xavier Serra, recentment en una entrevista al DS, "sí que és cert que ara tenim una certa tensió d'espais i ens cal la nova seu, però tenim una magnífica gestió acadèmica que s'encarrega que el desenvolupament dels dos graus sigui amb integritat".

Precisament, l'any que ve el grau d'Infermeria encetarà el quart curs a la unitat i quedarà completament desplegat. Per tant, serà el curs amb el màxim històric d'alumnes formant-se al Taulí. La Unitat Docent sabadellenca és ara per ara la més petita l'Autònoma de Barcelona i amb aquest equipament l'oferta formativa pujaria de divisió.