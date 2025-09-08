"Falten bancs per seure a tot Sabadell"

Després de les obres d'asfaltatge i millora de les voreres, la via de Massagué s'ha quedat sense els bancs per seure que hi havia davant de Correus. La situació és temporal, segons fonts de l'Ajuntament, que defensen que "els bancs davant de Correus dificultaven el pas i per això es van retirar", però afegeixen que "s’estudiarà la millor ubicació per recol·locar-los".
Diversos veïns s'hi han fixat, com Miquel Borrell i Ramona Serrat, que asseguren que "els trobem a faltar" perquè "la gent gran pràcticament hem de parar cada dues cantonades". I creuen que seria bo recuperar-los perquè "és un lloc per on passen molts vianants".
Opinió compartida també per Andrés Almansa i Ana Choclán, que concreten que "falten bancs a tot Sabadell". Posen l'exemple de l'espera a la porta de l'escola dels seus nets, on han d'esperar drets sense llocs on seure a prop. "Per l'edat que tenim, necessitem seure i descansar una mica de tant en tant", assenyalen.
Per la seva part, Juan Pedro López indica que "falten bancs en general perquè la gent cada cop és més gran". I també destaca que l'Ajuntament hauria de valorar instal·lar més lavabos públics.