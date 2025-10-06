El Certamen Coreogràfic amb el nivell més alt que es recorda

Hi ha un ampli consens que ha estat un dels Certàmens Coreogràfics amb més nivell de la vintena d'edicions que porta a l'esquena la incansable companyia Petit Món. Les propostes van emocionar el públic, però també el van fer reflexionar i riure, i van demostrar un altíssim virtuosisme i nivell tècnic. Sense oblidar que es tracta d'una iniciativa professional, i amb premis econòmics importants que aquest any s'havien doblat, la ciutat va viure la seva particular 'festa major de la dansa' a l'Estruch.
"Ha estat meravellós, una festa popular de la dansa, amb resultats molt ajustats i connexions molt boniques. Tinc la sensació que s'ha aconseguit crear un clima sense competitivitat entre la dotzena de companyies participants", expressava l'ànima del projecte, Laia Vila, que ressaltava que les jornades acabaven amb una petita festa familiar al pati de l'Estruch. "El nivell ha estat altíssim, tant o més que l'any passat, tant per la part conceptual, el virtuosisme, la rigorositat i la tècnica", afegia. Darrere de tot plegat, hi ha hagut l'esforç dels voluntaris de Petit Món.
Certamen professional
En la modalitat professional, el certamen professional atrau participants d'arreu del món. Un jurat format per professionals del sector va atorgar el primer premi de 4.000 euros i l'oportunitat de fer residència a l'Estruch a Aran Vázquez i Élisa Gérente per Aurèlia et Phill. També van guanyat el premi popular, atorgat pel públic, de 1.200 euros. "És una peça que enamora: bonica, cuidada i divertida. Tracta sobre la relació entranyable entre dos veïns en la vellesa, de com es fan companyia i es parlen d'amors del passat. Al final, un dels dos desapareix i li deixa un ram a l'altre", comentava.
El segon premi va ser per a la italiana Compagnia Bellanda per Simposio, amb 2.000 euros. Van rebre diferents mecions premiades amb residències i formació Boris Orihuela, Agnès Sales i Hèctor Plaza, la Cia PrÄk i GEBA. "El seu nivell de virtuositat va ser escandalós, van demostrar una gran presència tècnica", valorava Vila.
El Jurat estava format per Laura Kumin, Directora del Certamen coreogràfic de Madrid/pasoa2; Carles Salas Director del conservatori superior de dansa de l’Institut del Teatre de Barcelona; Gisela Creus de NunArt; Mery de Lorenzi responsable del projecte de dansa del Centre Cívic Barceloneta; Companyia Kampai (coreògrafs de la peça guanyadora 1r premi de l’edició 2024 del Certamen de Sabadell), Marta Gorgs, artista de les arts del moviment a la Cia Sifó; i Marina Gatell, actriu sabadellenca.
Certamen Local
El primer premi popular de la modalitat local va ser per a Ubi Sunt, de Bots, guardonats amb 500 euros i una residència a l'Estruch i la presentació de la peça al Sabadell Dansa 2026. La peça evocava el buit que provoquen les persones que ens han deixat. "El nivell va ser espectacular. Van demostrar un rigorós nivell de contemporani", valorava Vila. El segon premi va ser per a Like Love, de Dansa Jove PeMoon, amb 300 euros. "Una proposta de teatre-dansa que va connectar amb el públic i amb una bona reivindicació final", comentava. Es van atorgar mencions, també, a Step, Cia d'Atzar, JoyMove i Cia Manama.