Carlos Ventura (Banc Sabadell) "Si l’opa triomfa, molts projectes de l'entitat amb la ciutat es perdran" Marc Basté Alujas | Albert Acín Serra
Javier Lafuente: "Volem ser els aliats de les ciutats del Vallès per canviar la comarca" Marc Béjar Permanyer
Així és Martí Roé, el sabadellenc que estudia Física i Matemàtiques i té temps de ser campió de Catalunya d'Scrabble Sergi Gonzàlez Reginaldo
FOTOS | Incendi en una planta de reciclatge d'un polígon industrial de Sabadell
Tan sols hi ha hagut afectacions materials i els Bombers hi han estat treballant diverses hores