FOTOS | Incendi en una planta de reciclatge d'un polígon industrial de Sabadell

Tan sols hi ha hagut afectacions materials i els Bombers hi han estat treballant diverses hores

Publicat el 07 d’octubre de 2025 a les 10:04

Els Bombers de la Generalitat de Catalunya han treballat en l'extinció d'un incendi originat aquest matí en una planta de reciclatge del polígon industrial de Can Roqueta, a Sabadell. L'avís ha saltat a les 4:49 h, al carrer de Mas Bayona, i no ha estat fins a vora de les 8 h que no s'han extingit del tot les flames que han cremat part de l'interior del polígon per causes que encara es desconeixen. 

Al lloc de l'incendi s'hi han desplaçat "entre vuit i deu dotacions", segons fonts del mateix cos d'emergència, i no hi ha hagut afectacions personals. Afortunadament, tan sols s'ha vist afectada una zona de l'interior de la planta i no s'han hagut de lamentar ferits ni s'ha hagut de recórrer al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Tots els treballadors de la fàbrica han estat evacuats pels Bombers i a les 9:40 h han donat per tancada la intervenció. 

Fotos de Juanma Peláez

