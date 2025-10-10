FOTOS | Així és un rescat dels bombers a l'antiga estació Sabadell Rambla d'FGC

L’antiga estació dels FGC ubicada a la Rambla de Sabadell es va convertir en l'escenari d’un simulacre de rescat ferroviari el passat dijous 9 d’octubre. La jornada va ser protagonitzada pels Bombers de la Generalitat i forma part d’un curs de formació pràctica per preparar els equips davant possibles accidents en el transport ferroviari.
Les instal·lacions de l’antiga estació, que va deixar de donar servei l’any 2016, són l’espai idoni per impartir la pràctica en un entorn real i altament immersiu, però segur i sense interrupcions. Francesc Jiménez, cap de Producció-Suport operatiu i intervenció de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) explica que “hem reconvertit l’antiga estació Sabadell Rambla i li hem donat una segona vida. Ara mateix ja és un centre de formació”. L’oficial responsable de Salvaments en accidents de trànsit i assistència tècnica dels Bombers de la Generalitat, Lluís Mendo, corrobora que "disposar d’aquestes instal·lacions aporta un gran valor afegit a les pràctiques i exercicis”.
Al llarg del 2025, al voltant de 150 bombers duran a terme aquesta formació especialitzada. L’activitat s’emmarca dins del programa formatiu de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) i ofereix un entrenament que combina coneixement tècnic, coordinació operativa i treball d’intervenció en equip. Durant la formació, els bombers tenen l’oportunitat de millorar la seva capacitat de resposta i la coordinació en equip. “Podem improvisar a través del procediment, mai a través del caos. Al curs pràctic veiem com escenaris que en principi no semblen difícils, es compliquen i llavors entrenem el que es faria en aquesta situació” confirma Mendo.
La jornada de dijous va acollir una vintena de bombers i es va basar en una sessió teoricopràctica. A la part de teoria, es repassen els conceptes bàsics del sistema ferroviari: quins són els riscos específics que comporten aquests accidents i quines són les maniobres d’actuació que s’han d’implementar de cara a rescatar a les persones afectades. Seguidament, es posen en pràctica els coneixements adquirits a la sessió teòrica. Mendo afirma: “Les formacions d’aquest tipus permeten millorar la nostra resposta en cas d’emergència”. La part pràctica consisteix en quatre tallers operatius on es fan simulacions d’escenaris reals com el rescat d’una persona que es troba atrapada sota el comboi o un accident de múltiples víctimes dins el túnel.
El curs formatiu de bombers es fa en col·laboració amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que ja ha utilitzat l’estació per formar més de 870 integrants de la seva plantilla. L’any 2017, l’estació Sabadell Rambla va esdevenir un Centre de Desenvolupament Professional Ferroviari d’FGC. Des de llavors, l’espai renovat ha acollit diferents pràctiques pel personal d’FGC i pels cossos vinculats a la gestió de seguretat i protecció civil, com el Sistema d’Emergències Mèdiques i els Mossos d’Esquadra. Concretament, des del 2022, s’han fet programes de formació per més de 500 professionals dels Departaments d’Interior i Salut.
Tot i que l’espai ja serveix com a centre de formació des de fa uns anys, aquesta és la primera vegada que l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya fa una jornada d’aquesta envergadura en àmbit ferroviari. El curs ha començat aquest any i es faran vuit edicions, fins al mes de novembre, per les quals passaran bombers d’alguns municipis de Catalunya a millorar les seves habilitats i coneixements en intervenció ferroviària. Lluís Mendó té clar el futur de la formació: “Esperem que tingui continuïtat i l’any vinent puguin passar bombers de tota Catalunya”.