Trànsit, Mossos i Policia Municipal impulsen una campanya per reduir les distraccions al volant

El Servei Català de Trànsit, juntament amb el cos dels Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal de Sabadell, ha impulsat una campanya intensiva per combatre les distraccions i vigilar el compliment dels semàfors. La iniciativa va començar dilluns passat i acabarà aquest diumenge, quan es podrà fer el recompte total d'actuacions que s'han efectuat i el nombre de denúncies que s'han emès en tan sols una setmana. Les dades demostren que cada vegada hi ha més distraccions al volant i la proposta té l'objectiu de frenar-ho o, si més no, reduir-ho. A tot Catalunya, durant el 2024 es van iniciar 25.967 expedients per distraccions durant la conducció, de les quals 22.693, el 87%, van ser per manipular el mòbil i altres sistemes de comunicació.
Només a Sabadell, durant el 2024 es van posar un total de 32.669 denúncies de trànsit, englobant tots els delictes, i 784 d'aquestes van ser per l'ús del mòbil o altres aparells de comunicació. Per aquest motiu, la policia catalana, agents municipals i el servei de trànsit han impulsat la campanya de prevenció "fent controls a les cruïlles regulades amb semàfors i controls dinàmics per detectar l'ús de dispositius durant la conducció", segons informen fonts municipals.
En particular, les distraccions causades per l’ús dels telèfons mòbils són les més esteses i incrementen considerablement el risc d’accidents de gravetat, segons apunten des del Servei Català de Trànsit. Si analitzem els factors concurrents en els accidents amb víctimes en carretera de 2024, les distraccions esdevenen el segon factor més present en els sinistres, només per darrere de les infraccions per una norma de circulació. Així, el factor distracció, amb la manipulació del mòbil al capdavant, estava present en el 22% dels accidents amb víctimes de l’any passat a tot Catalunya.