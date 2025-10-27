El juvenil del Centre d'Esports empata contra el Racing Zaragoza... que va jugar amb la segona equipació del Sabadell

Si algun despistat va passar per l'Olímpia dissabte passat a la tarda, potser va presenciar un fet força curiós que podria no entendre. El duel de la Divisió d'Honor juvenil entre Centre d'Esports i Racing Zaragoza, que va acabar en empat, el van disputar tots dos equips amb les equipacions del Sabadell. Els locals, entrenats per Juanjo Roldán, lògicament van jugar amb l'arlequinada blanca i blava tradicional, mentre que els aragonesos van portar la daurada i verda que era la segona equipació del primer equip la temporada passada.
La curiosa situació es va donar perquè els visitants, malgrat que van portar les seves dues samarretes d'enguany, no van rebre el vistiplau de l'àrbitre que va considerar que en ambdós casos la confusió de colors entre els dos equips era evident. La primera equipació del Racing és blanca i blava celeste, mentre que la segona és d'un blau més fosc. Davant d'aquesta problemàtica, els sabadellencs van deixar la seva segona equipació per disputar l'enfrontament, generant la curiosa imatge de veure una mena de Sabadell 'A' contra Sabadell 'B', però a la màxima categoria del futbol formatiu.
En el pla futbolístic, els aragonesos es van avançar a la mitja hora de joc i van duplicar a l'equador del segon temps. Això també va provocar una curiosa imatge: veure jugadors visitants celebrant un gol amb la samarreta del Centre d'Esports. A deu pel final, Marc Garcia va retallar diferències i, prop del 90', Nil Ribas va fer el definitiu 2-2. Repartiment de punts agredolç per als de Roldán que són setens amb vuit punts, però acumulen tres jornades sense guanyar. La pròxima jornada, repetiran a Olímpia els arlequinats davant del Cornellà.
Triomf balsàmic del Mercantil
Una categoria per sota, a Nacional, el Mercantil es va retrobar amb el triomf davant del Vilassar de Dalt (2-1). Els d'Arnau Basagaña van aconseguir una victòria capital al Joan Murtró amb un doblet de Jou Parramona, que va anotar al quart d'hora de joc i a l'inici de la segona meitat. Els visitants van retallar en el tram final, però van aconseguir defensar el resultat els mercantilistes que respiren una mica després d'un inici de temporada complicat. Són tretzens els blaugrana amb set punts en sis partits. La pròxima setmana, també rebran al Cornellà, en aquest cas al juvenil 'B', a casa.