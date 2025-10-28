La intel·ligència artificial protagonitza la III Jornada de tècnics superiors d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear

L’Institut Castellarnau de Sabadell ha celebrat la III Jornada de tècnics superiors d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear. Més de 200 professionals i estudiants s’han reunit a l’Hospital Parc Taulí aquest dimarts 28 d’octubre per compartir experiències multidisciplinàries en l’àmbit de les aplicacions diagnòstiques i assistencials innovadores. Ha començat a les 8 h a l’Auditori de l’hospital, amb l’entrega de documentació i la presentació del programa a càrrec de diverses autoritats del món educatiu i sanitari. A partir de les 8.30 i al llarg de tot el dia, han tingut lloc un seguit de xerrades dividides en sis blocs temàtics.
L’objectiu del dia és continuar avançant en una formació tant assistencial com tècnica de qualitat i actualitzada. La regidora de Salut, Sílvia García, ha destacat la importància de les persones darrere la formació, exposa que “tenir la millor tecnologia és important, però encara ho és més tenir les millors persones. Són elles les que estan en contacte amb els ciutadans i fan possible un sistema públic de qualitat i eficient”. També remarca que “El Parc Taulí ha de continuar sent un hospital de referència a tot el país. Volem que els futurs professionals us quedeu aquí, i per tant és important tenir un hospital de referència on construir una carrera a casa nostra, Sabadell”. Per això, el lema d’aquesta edició és: “Més que una jornada, una visió compartida”.
Un dels eixos centrals de la jornada ha estat la intel·ligència artificial i el seu paper creixent en el diagnòstic per la imatge. Diego Ignacio Ribas, cap d’Àrea de l’Equip d’Infermeria del Parc Taulí, ha fet una xerrada anomenada “Papel del Técnico en diagnóstico por imagen con la IA”. Segons Ribas, la IA i el big data permeten millorar la seguretat, agilitzar processos i oferir una assistència més dinàmica i centrada en el pacient. A més, destaca que “és necessari desenvolupar el paper del tècnic dins d’aquest nou escenari, no només en l’àmbit assistencial, sinó també en l’acadèmic, per preparar-nos davant dels avenços que està generant la indústria”.
En el mateix bloc, Alberto Cruces, expert clínic en ressonància magnètica de Siemens Healthineers, ha estat a càrrec de la conversa “Del Botón al Diagnóstico: La Revolución Silenciosa de la IA”, on ha remarcat com la tecnologia està transformant totes les fases del procés diagnòstic. Cruces explica que “des de l’arribada del pacient fins a la postproducció de la imatge, la IA hi és present. Redueix temps, millora la precisió i aporta una major reproductibilitat, aspecte clau per al radiòleg i per a la comparació de patologies”.
Tots dos creuen que és important fer entendre als estudiants que la IA és un suport, no una amenaça. Cruces insisteix que “és una eina que complementa el treball humà”. Amb les seves xerrades, volen evidenciar que la revolució digital ja és una realitat en el diagnòstic per la imatge i que el futur del sector implica integrar la tecnologia sense perdre el factor humà. “El més valuós d’aquesta jornada és que uneix professionals i estudiants, teoria i pràctica, amb l’objectiu comú d’aplicar aquests coneixements per millorar les cures i les decisions terapèutiques”, resumeix Ribas.
Pels estudiants, la jornada és una oportunitat de trencar barreres entre l’aula i la pràctica clínica. Eloi Dos Santos, alumne d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear, explica que “poder aprendre de professionals amb tanta experiència és una gran oportunitat. Ens ajuda a saber com actuar davant de situacions reals i ens prepara per al futur”. Lucía Méndez, directora de l’Institut Castellarnau, subratlla que “els alumnes són la raó de ser d’aquesta jornada. Són el present i el futur de la professió”.