Sabadell inicia l’adequació de l’antic Museu del Gas per convertir-lo en el futur Museu de la Ciutat

El futur Museu de la Ciutat, que tindrà la seva seu principal a l’antic edifici del Museu del Gas, ja es comença a dibuixar. La Junta de Govern Local ha aprovat inicialment el projecte d’obres d’adequació interior de l’immoble, un espai que es convertirà en un dels pilars del futur Sabadell Centre de Cultura, que vol ser un homenatge a la història i al tèxtil de Sabadell.
Tot i que l’edifici es conserva en bon estat, porta anys tancat i necessita una actualització de les seves instal·lacions per adaptar-les als nous usos, afirmen des de l'Ajuntament. El pressupost d’aquesta intervenció supera els 348.000 euros, i inclourà actuacions a la xarxa elèctrica i de climatització, la posada en funcionament dels ascensors i de les portes automàtiques, així com una revisió completa de tots els sistemes per garantir-ne la seguretat.
Segons han explicat des del consistori, aquestes obres complementen els treballs previs de desmuntatge de les antigues exposicions, la retirada del rètol de la façana i diverses reparacions en espais i superfícies malmeses. Paral·lelament, ja s’està treballant en la definició dels projectes museològic i museogràfic, que determinaran el contingut i el disseny expositiu del futur museu, centrat en la història, el tèxtil i el disseny de Sabadell.
Durant la roda de premsa, el portaveu del govern, Eloi Cortés, ha destacat que el projecte avança segons el calendari previst: “Esperem que a principis del 2026 tinguem completada la part museològica, per poder començar a desenvolupar tot el projecte museogràfic i de disseny de l’espai expositiu”, ha explicat Cortés.
El Museu de la Ciutat formarà part d’un projecte més ampli: el Sabadell, Centre de Cultura, una iniciativa impulsada conjuntament per l’Ajuntament i la Fundació Banc Sabadell. Aquest nou espai vol connectar història, art, creació i dinamització cultural sota un mateix paraigua, amb diversos equipaments interconnectats per un relat comú —el del museu al territori— que vol reforçar la identitat i la memòria col·lectiva de la ciutat.