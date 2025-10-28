Els ocupes de la Caserna de la Guàrdia Civil, obligats a desallotjar-la en 48h

Les persones que ocupen l’antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell hauran d’abandonar l’edifici en un termini màxim de 48 hores, després que ahir dilluns, 27 d’octubre, rebessin una notificació judicial de desallotjament. La Policia Municipal va lliurar l’ordre cap a les set del vespre a una trentena d’ocupants que continuen vivint a l’immoble. Segons la resolució, l’edifici presenta deficiències estructurals greus i risc de despreniments, motiu pel qual l’Ajuntament de Sabadell havia sol·licitat la intervenció judicial. Tot i això, els ocupants —una quarantena de persones fa unes setmanes, ara reduïdes a una trentena— es neguen a marxar fins que no se’ls ofereixi una alternativa residencial, tot i que temen que s’utilitzi la força. Les famílies amb menors que ocupaven l’immoble ja no viuen a la caserna, gràcies a una alternativa que van rebre fa uns dies.
“No tenim cap altra opció que tornar al carrer, estem sense solució”, ha lamentat Tino Ferreira, un dels portaveus del col·lectiu. A les façanes de la caserna pengen dues pancartes amb els missatges “Només busquem un lloc segur per viure” i “Volem pagar un lloguer social”. Les persones que hi resideixen asseguren que l’estat de l’edifici és segur i denuncien que no disposen de cap alternativa real d’habitatge.
“És més segura la caserna que el carrer”, afirmen, tot subratllant que estan disposades a pagar un lloguer assequible si se’ls ofereix una opció estable.
Eloi Cortés, tinent d’alcaldessa, ha explicat que els serveis socials estan fent seguiment de les persones afectades, però ha reconegut que no en tots els casos és possible oferir una solució. Segons Cortés, hi ha persones que no compleixen els requisits per accedir als recursos disponibles. El desallotjament està previst per dimecres 29 d’octubre, quan vencen les 48 hores fixades per l’ordre judicial.