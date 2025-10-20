Entitats socials exigeixen aturar el desallotjament de la caserna de la Guàrdia Civil i alerten de la “crisi habitacional creixent” a Sabadell

Diverses entitats socials de Sabadell han presentat aquest dilluns un manifest conjunt per denunciar la situació de les persones que ocupen els pisos de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil i reclamar a l’Ajuntament que no activi el desallotjament de l'espai. Les entitats denuncien que Sabadell “s’està convertint en una ciutat on cada vegada més persones són expulsades de les seves llars".
En aquest context, situen el cas de la quarantena de persones —entre elles alguns menors— que resideixen actualment a l’immoble, on hi van arribar després de perdre la seva llar o dormint al carrer o en infrahabitatges. “No acceptarem que les famílies siguin expulsades mentre l’edifici roman buit", exposen. Les mateixes entitats exigeixen que s’aturi immediatament qualsevol procés de desallotjament fins a garantir una alternativa habitacional. També demanen que es destinin recursos a obrir un alberg municipal o habilitar nous espais i que es tingui en compte "les més de 200 persones que viuen en situació de sensellarisme".
Fa pocs dies, les persones que ocupen els pisos de la Caserna van rebre una notificació municipal que les instava a abandonar voluntàriament l’espai, després que el consistori obrís un expedient de disciplina urbanística i advertís d’un possible risc estructural a l’edifici. No es tracta, però, d’un desallotjament judicial ni hi havia cap actuació policial prevista. El manifest critica que l’Ajuntament hagi notificat la necessitat d’abandonar l’immoble al·legant risc estructural. “Es tracta d’una excusa per justificar el desallotjament de persones vulnerables sense oferir cap alternativa habitacional real, digna ni estable”, denuncien les entitats signants.
Isidre Soler, des de l'Entesa per Sabadell, assegura que "als habitatges de la caserna no hi ha risc d’esfondrament” i considera que “és una estratègia del govern municipal per fer fora aquesta gent". Soler especifica que l'immoble no disposa de les condicions d’habitabilitat —no hi ha vidres ni instal·lacions—, però insisteix que "a nivell estructural no hi ha risc”, afegeix, referint-se a informes municipals de fa uns anys que conclouen que els habitatges estan en bones condicions estructurals.
Des de l’Ajuntament, en canvi, han assegurat en diverses ocasions que l’avís a les famílies respon a un informe tècnic recent que "apunta deficiències estructurals greus" i justifica la necessitat de desallotjar preventivament la zona per garantir la seguretat de les persones.
L’edifici porta buit des del 1998, excepte un breu període del 2017, quan va ser ocupat pel col·lectiu Volem la Caserna per reclamar un ús comunitari. L’espai continua avui pendent d’un acord entre l’Ajuntament i l'Estat, després que el Tribunal Suprem confirmés que el consistori no en pot prendre possessió de manera unilateral.
"Els recursos són insuficients"
Pel que fa als recursos d’emergència habitacional que ofereix actualment l’Ajuntament, les entitats asseguren que “són clarament insuficients”. A més, adverteixen que l’allotjament d’emergència és sovint temporal —d’uns pocs dies o fins i tot d’una sola nit—, fet que, segons expliquen, empeny moltes persones a optar per “un habitatge precari però estable”. Les entitats també recorden que fa poques setmanes el govern municipal va aprovar el nou Reglament d’adjudicació d’habitatge d’emergència, però denuncien que “no hi ha canvis substancials respecte a la versió del 2018”. “La situació és molt més greu que fa set anys, i tot i això no s’han introduït millores per garantir el dret a l’habitatge a qui més ho necessita”, lamenten.
El text, promogut per entitats com la PAH, el Sindicat de Llogateres, Ningú Sense Sostre, Corrent Roig, Moviment Popular de Sabadell, l’Obrera i Entesa per Sabadell, entre d'altres, compta ja amb l’adhesió d'algunes formacions polítiques i altres entitats i es presentarà públicament per sumar adhesions. "Volem pressionar l'Ajuntament perquè ho aturi", exposen.