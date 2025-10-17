Els ocupes de la Caserna de la Guàrdia Civil: "Volem pagar un lloguer, només demanem un sostre"

Dues pancartes pengen dels pisos de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil de Sabadell: "Només busquem un lloc segur per viure". Les persones que ocupen de forma irregular l'immoble des de fa setmanes desobeeixen la notificació municipal i descarten marxar del que ara consideren casa seva fins que no trobin una alternativa. "No ens neguem a pagar, volem pagar un habitatge i tenir un sostre, un lloguer social", exposa en Tino Ferreira, un dels portaveus.
L'Ajuntament ha notificat a les persones que ocupen l'edifici que han d'abandonar-ho pel "mal estat" de la caserna per deficiències estructurals de l'edifici i el risc de despreniments. Així i tot, els ocupes es planten davant les advertències al·legant que "és més segura la caserna que el carrer". "No hem vist ni una sola esquerda, no hi ha humitats. No tenim més alternativa", asseguren de forma unànime.
A la caserna hi conviuen diferents casuístiques: des de persones que fa mesos que sobreviuen als carrers o infrahabitatges a nouvinguts que no disposen de papers regularitzats i, per tant, no poden accedir a un contracte de lloguer. "Hem viscut a una habitació de lloguer i compartíem casa amb 20 persones, pagant fins a 750 euros al mes per família", expressen la Desi i la Natalia, mares de menors. Quan es van quedar al carrer, van decidir entrar a la caserna per viure sota un sostre. "Nosaltres podem pagar un lloguer, però no tenim la documentació necessària", expressen. “Si ens fan fora, no sabem on anirem".
La realitat d'elles és diferent de la del Tino Ferreira o l'Elvis Teboh. Ferreira recorda els mesos que va passar al carrer, als voltants de l'Hospital Taulí. “Dormir al carrer és fer-ho amb un ull obert i un altre tancat. Sempre tens por que algú t’ataqui, hem viscut baralles i robatoris. Aquí, almenys, tenim una porta i un sostre”, afirma. També Elvis Teboh explica que abans vivia en un pàrquing amb cinc persones més: “No fem mal a ningú, no bevem, no ens droguem ni donem problemes”. Els ocupes subratllen que han estat fent tasques de desbrossament i neteja de l'espai per condicionar-lo.
Altres, com l’Abdel o l’Ibra, demanen temps per trobar una alternativa. “No pots venir i fer fora la gent d’un dia per l’altre. Només demanem uns dies per buscar on anar. Si podem pagar, ho farem. No volem conflictes”, asseguren.
Fonts municipals consultades pel Diari asseguren que prop de la meitat de les persones que viuen actualment a la caserna no estaven prèviament registrades ni en seguiment actiu pels serveis socials, de manera que no disposen d’expedient o atenció formalitzada. En tot cas, el consistori ha indicat que “es prioritzarà l’atenció i la cobertura habitacional de les famílies amb menors”.
D'altra banda, el síndic de greuges de Catalunya ha fet una actuació d'ofici on suggereix suspendre provisionalment el desallotjament si el risc no és generalitzat ni afecta els antics habitatges de l’edifici.