128 denúncies de Trànsit en una setmana a Sabadell per distraccions al volant

El Servei Català de Trànsit, juntament amb el cos dels Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal de Sabadell, va impulsar una campanya intensiva per combatre les distraccions i vigilar el compliment dels semàfors. La iniciativa va durar des del dilluns dia 6 d’octubre fins al diumenge 12 i aquesta setmana, uns dies després, ha sortit el recompte total d’actuacions que s’han efectuat i el nombre de denúncies que s’han emès en tan sols una setmana.
Segons fonts municipals, en una setmana es van confeccionar un total de 128 denúncies relacionades amb les distraccions al volant. Dins de la suma total, però, s’ha dividit en quatre tipologies: denúncies per circular utilitzant pantalles visuals incompatibles amb l’atenció permanent a la conducció (4); denúncies per conduir utilitzant dispositius de telefonia mòbil (11); denúncies per no complir les obligacions indicades per semàfor (15), i, finalment, el grup que ha acumulat més demandes, les denúncies per usar dispositius de telefonia mòbil, subjectant-lo amb la mà o mantenint-lo ajustat entre el cap i el casc de l’usuari (98).
Una mesura de prevenció
Les dades demostren que cada vegada hi ha més distraccions al volant i la proposta s’ha dut a terme amb l’objectiu de frenar-ho o, si més no, reduir-ho. Només a Sabadell, durant el 2024 es van posar un total de 32.669 denúncies de trànsit, englobant tots els delictes, i 784 d’aquestes van ser per l’ús del mòbil o altres aparells de comunicació. Per aquest motiu, la policia catalana, agents municipals i el Servei Català de Trànsit van tirar endavant la campanya de prevenció “fent controls a les cruïlles regulades amb semàfors i controls dinàmics per detectar l’ús de dispositius durant la conducció”, segons fonts municipals. Els resultats han donat la raó a la necessitat d’efectuar, esporàdicament, aquests controls i poder reduir al màxim qualsevol perill o distracció durant la conducció.