Desmantellen una organització criminal que va estafar més d'un milió d'euros

La Policia Nacional de les províncies de Barcelona i Tenerife han desmantellat una xarxa criminal que va estafar més d'un milió d'euros en total. Deu persones han estat detingudes –vuit homes i dues dones– en el marc d'una operació policial per delictes d'estafa, blanqueig de capitals, delictes contra la salut pública i pertinença a organització criminal. Cinc d'elles han entrat a la presó. La investigació va començar l'abril passat després que una noia denunciés que havia estat estafada mitjançant les tècniques del suposat fill en perill, smishing –frau per SMS–, i vishing –frau mitjançant la veu–. A partir d'aquest cas, es va poder destapar una gran trama de criminalitat altament estructurada que anava en augment.
La fase operativa s'ha dut a terme durant els darrers dies amb l'entrada i registre d'un total de deu immobles: sis a Sabadell i quatre més a Cerdanyola del Vallès. En aquests immobles, s'inclouen domicilis i locals comercials, i s'han intervingut múltiples efectes relacionats amb l'activitat delictiva. Les primeres anàlisis del material intervingut ha revelat l'existència de panells amb dades bancàries de milers de persones, cosa que apunta a l'existència d'una base de dades amb víctimes potencials que encara no s'han identificat. A part, també s'han trobat direccions de moneders de criptomonedes, usades, principalment, per dificultar el rastre dels diners defraudats.
Més d'un milió d'euros i 155 víctimes identificades
Els detinguts actuaven usant identitats falses, línies telefòniques associades a terminals intervinguts i comptes bancaris de tercers denominats "mules financeres" per al moviment i blanqueig dels diners defraudats. S'han intervingut un total de 28 terminals i més de 150 línies de comunicació, així com dispositius encriptats, ordinadors, armes, diners en efectiu, substàncies estupefaents, targetes bancàries i criptomonedes.
Fins ara, només comptant les dades de la Policia Nacional, s'han identificat més de 155 víctimes i s'ha pogut quantificar el frau per damunt d'1,1 milions d'euros, tot i que no es descarta que aquesta xifra augmenta a mesura que avancen les diligències.