El Ral·li Aplec de la Salut torna aquest dissabte a Sabadell

El Ral·li solidari Aplec de la Salut tornarà a fer vibrar Sabadell aquest dissabte amb una proposta que combina motor, cultura i solidaritat. “Més que un ral·li, és un museu en moviment”, afirmen des d’Inspira Arrels, l’entitat organitzadora.
L’esdeveniment reunirà algunes de les joies del motor més ben conservades de Catalunya, fabricades abans del 1940, en una celebració que vol “reconnectar amb les nostres arrels i fer costat a les persones sense sostre d’Actuavallès”.
El cor de Sabadell s’omplirà “de màgia, elegància i color” en una recreació històrica de la Catalunya postmodernista de principis del segle XX. El recorregut combinarà tradició i festa amb una cercavila i un concert-ball Swing que farà reviure l’esperit dels anys quaranta i cinquanta.
Des d’Inspira Arrels expliquen que aquesta és “la segona edició com a organitzadors de la recuperació del tradicional Ral·li Aplec de la Salut, una cita amb arrels del 1971 que va celebrar-se durant 33 edicions no consecutives”. Amb aquest impuls, l’associació vol “posar de nou el ral·li al centre, com a símbol de patrimoni i identitat col·lectiva”.
L’edició d’enguany ret homenatge a la pionera Bertha Benz, “la primera dona a conduir un vehicle a motor”, i posa en valor la seva empenta en un món tradicionalment masculí. El cartell inclou també el Fisson Toneau del 1898, vehicle vingut de Reus que l’any passat va guanyar el premi al cotxe més antic. “Volem visibilitzar la valentia de les dones i l’evolució del motor com a patrimoni viu”, destaquen els organitzadors.
El ral·li recorrerà les ciutats de Sabadell, Terrassa, Castellar, Sentmenat i Matadepera, seguint l’esperit de germanor territorial que ja va caracteritzar les primeres edicions. El trajecte culminarà davant del Santuari de la Salut, sota la mirada protectora de la Mare de Déu de la Salut, patrona del Bisbat de Terrassa.
“Sabadell té encara un deute pendent amb el seu patrimoni i història”, apunten des d’Inspira Arrels. “Reprendre aquesta fita és una manera d’honorar el passat i de projectar la ciutat cap al futur.” Per això, enguany es recupera també la tradicional recepció als participants, amb els cotxes exposats a la plaça Sant Roc i els balcons de l’Ajuntament engalanats per a l’ocasió.
La jornada, que compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Sabadell, Terrassa, Castellar, Sentmenat i Matadepera, vol ser molt més que una trobada de vehicles antics: “És patrimoni, cultura, història, tradició i solidaritat en moviment”.