“Han de fer reviure el mercat dels Merinals”

El tancament del supermercat del Mercat Municipal dels Merinals, després de més de 25 anys d’activitat, ha deixat un buit al cor comercial del barri i ha encès les alarmes de paradistes i clients, que reclamar una aposta per mantenir viva la vida de mercat i el comerç de proximitat. Segons assenyalen alguns veïns, al barri només queden petites propostes per a la compra del dia a dia, però es veuen "abocats a agafar el cotxe".
“Necessitem poder fer vida i comprar al barri”, lamenta Cristina Guillem, veïna dels Merinals. “L’Ajuntament hauria de promocionar el mercat i donar-li una mica de vida”, demana, i sosté que el supermercat era un punt de referència per a moltes famílies de la zona. “Feia un servei molt necessari.” Recorda que el supermercat, obert feia més de 25 anys, “oferia productes de qualitat i afavoria també el moviment dins del mercat”.
Els paradistes ja han notat un descens en el flux al mercat i als seus negocis. “El mercat està mort, les vendes han caigut moltíssim”, explica Mari Luz, paradista de segona generació. “Portem 15 dies amb força menys ingressos i avui no he venut pràcticament res”. La comerciant reclama més promoció per reactivar el mercat: “Necessitem que l’Ajuntament impulsi el mercat, no només activitats puntuals com la ludoteca infantil”.
Ara, amb l'absència del supermercat, el dia a dia s’ha complicat per a alguns veïns: “Quan necessito alguna cosa he d’agafar el cotxe, i amb criatures és tot més difícil.” Per a Guillem, la pèrdua va més enllà: “Era un punt de trobada, de vida al barri. I si l’Ajuntament diu que vol promoure els mercats, com és que aquí passa just el contrari?”.
Una ferida oberta des del trasllat del mercadal
Inaugurat el 1983, el Mercat dels Merinals va viure anys de gran activitat, però avui només sis parades romanen obertes d’una trentena de locals. Entre elles, una fruiteria, una cansaladeria, una carnisseria, una perruqueria, un bar i una aula de cuina de Xalest. La resta, persianes abaixades.
Fa poc més d’un any, el tradicional mercat ambulant dels dissabtes va ser traslladat del voltant del mercat al carrer del Quebec, un canvi que molts consideren l’inici de la decadència comercial. Des d’aleshores, la facturació ha caigut i diversos negocis han tancat. “Aquell trasllat va perjudicar molt els comerciants de la zona”, afirma Rafael Mata, president de l’Associació de Veïns dels Merinals i Can Gambús. "Estar sense el mercadal ens ha fet molt de mal", assegura Mari Luz, paradista.
Mata lamenta que, tot i les reformes estructurals, “no s’hagi fet res fort perquè els comerciants puguin tirar endavant”. "Es pot repensar el servei a l'equipament per dotar-lo de més vida, necessitem un impuls", afirma Mari Luz. Si bé ella ha viscut durant tota la vida de la venda de carn, ara tem que el negoci decaigui per la "inactivitat" del mercat.
L’any passat, l’Ajuntament va invertir més de 730.000 euros en la renovació integral de la coberta del mercat, amb criteris de sostenibilitat. Una millora “necessària però insuficient”, segons alguns clients i paradistes del mercat. A banda, també es disposa d'un servei de ludoteca gratuït per a facilitar les compres al mercat de persones amb fills. “Aquestes iniciatives estan molt bé, però cal fer que hi hagi xup-xup, vida comercial de veritat”, exposen.
A la cafeteria del mercat, Carmen, la seva propietària, observa com el trànsit de clients s’ha anat reduint: “La gent que ve al bar funciona d’una altra manera, però comprar ja no ve gaire gent”. Anima els emprenedors a “arriscar-se i muntar negocis nous i atractius perquè el mercat no mori”. També apunta al creixement previst a la zona com una oportunitat: “Amb tot el que s’està construint i el creixement previst de Can Gambús, s’hauria de repensar el futur del mercat”. Alguns clients habituals comparteixen el mateix sentiment: “No té res a veure amb el que era abans. Ens agradaria que es revifés una mica.”
"El mercat es mantindrà obert"
Fonts de l’Ajuntament de Sabadell confirmen que el concessionari del supermercat va comunicar la seva decisió de no continuar l’activitat. La tinenta d’alcaldessa, Montse González, va informar els paradistes i va assegurar que "el mercat es mantindrà obert mentre hi hagi comerciants que vulguin seguir", i que "es concediran noves llicències si hi ha interessats a obrir nous negocis o ocupar l’espai del supermercat". Tot i aquesta voluntat, la percepció general al mercat és que "cal una estratègia més ambiciosa" per garantir el futur de l'equipament municipal. “S'ha de protegir el comerç de barri”, sentencia Rafael Mata.