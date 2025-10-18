Convenció Estatal de l’Amiant a Sabadell: "L’erradicació és complexa però ineludible"

Unes 200 persones han acudit a la IV Convenció Estatal de l’Amiant celebrada aquest dissabte 18 d'octubre a la Cambra de Comerç. Present en aquest acte, l’alcaldessa Marta Farrés, ha subratllat el paper de la ciutat com a escenari de transformació: "Liderar esdeveniments que ens fan millors i augmenten la qualitat de vida de les ciutats ciutats", ha afirmat, reclamant que Sabadell continuï sent un espai de referència en polítiques de salut i medi ambient.
Andrés Medrano, el vicepresident del Consell Comarcal del Vallès Occidental, ha incidit en la dimensió generacional i de responsabilitat del problema: "Combatre l'amiant és treballar per la salut pública i fer front a un deute generacional; moltes generacions van patir l’amiant sense saber-ho i hem de trobar solucions i parlar-ne". Medrano també ha advertit: "Tot aquell que genera un benefici a partir d’alguna instal·lació amb amiant ha de ser responsable d'aquesta".
El secretari general d’Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Jordi Terrades, ha fet valdre la tasca dels moviments veïnals i ha anunciat mesures concretes: "El treball dels últims anys dels moviments veïnals ha estat clau per poder identificar les cobertes amiantades a les ciutats". Ha explicat que s’ha contractat personal tècnic especialitzat i hi ha un acord amb la Universitat Politècnica de Catalunya per promoure estudis sobre el tractament dels residus generats per l’amiant. Segons Terrades, "l’erradicació és complexa, però ineludible", ja que comporta beneficis ambientals, de salut pública i econòmica.
La convenció ha servit també per denunciar que a Catalunya persisteixen edificis i infraestructures amb presència d’amiant, fet que exposa la població a riscos evitables i reclama actuació urgent. Entre les demandes concretes, es troben la posada en marxa d’un registre estatal de grans tenidors, la retirada progressiva de fibrociment i la creació d’un marc legal integral que garanteixi la cobertura de totes les víctimes i afectats.
L’exigència unànime: que darrere del discurs hi hagi resultats. En aquest sentit, Terrades ha remarcat que "la transició ecològica no serà completa si no anem acompanyats de la salut pública i de la rehabilitació dels barris". Les dades són esfereïdores, la previsió de morts a Europa a causa de l'amiant en els pròxims anys supera el mig milió de persones, i anualment a Espanya és de 3000 morts.