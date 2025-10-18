Els Comuns volen liderar un “canvi d’esquerres” a Sabadell de cara al 2027

Joan Mena, portaveu dels Comuns a Sabadell, ha donat aquest dissabte 18 d'octubre una roda de premsa al Casal Pere Quart, situant els Comuns com una clara alternativa d'esquerres al govern municipal de PSC i Junts. El portaveu del partit a Sabadell ha assegurat que "la ciutat necessita un canvi amb polítiques orgullosament i desacomplexadament d’esquerres", després d’una legislatura que ha definit com a "recepta fallida".
Segons Mena, el govern de Marta Farrés “va obrir la porta a la dreta” i ha convertit la ciutat en "una Sabadell amb barris de primera i de segona". El dirigent ha criticat la manca de resposta del consistori en àmbits com l’educació; "cada any, 300 famílies es queden sense plaça a una escola bressol pública" o la transició ecològica, denunciant que "no s’ha apostat per la renaturalització del riu Ripoll i s’està permetent l’especulació". També ha lamentat “la manca de polítiques d’habitatge” i "l’abandonament de la participació ciutadana", assegurant que els Comuns volen recuperar "una ciutat cohesionada i feta entre tots i totes".
L’objectiu, ha dit Mena, és "aglutinar tota l’esquerra transformadora de Sabadell" amb la mirada posada en les eleccions municipals del 2027. "Treballarem de forma conjunta amb entitats i moviments socials per recosir l’espai progressista local", afirma.
Present també en aquest acte, Aina Vidal, diputada de Sumar-En Comú Podem al Congrés, ha celebrat "la bona notícia que s’hagi aturat l’OPA hostil del BBVA sobre el Banc Sabadell", que segons ella ahuria siginificat “una retallada brutal d’oficines i personal a casa nostra”. Vidal ha recalcat que aquest resultat "garanteix mantenir la diversitat bancària i territorial". També present, el portaveu dels Comuns al Parlament, David Cid, ha participat en la trobada amb militants i entitats locals.
Pel que fa als pressupostos municipals, Mena ha explicat que ja han mantingut reunions amb el govern del PSC per traslladar una proposta alternativa "centrada en educació, habitatge i transició ecològica". Ha reclamat "concreció i no només titulars" i ha advertit que "Sabadell ja no aguanta més anuncis sense resultats": cal saber, ha dit, "quin pressupost hi haurà per a noves escoles bressol, per ampliar el parc d’habitatge públic i per fer realitat la comunitat energètica promesa per la senyora Farrés".