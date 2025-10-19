Les Llengües Esmolades omplen Sabadell de foc, glosa i tradició

Sabadell ha viscut aquest dissabte 18 d'octubre una nova edició de Les Llengües Esmolades dels Balls de Diables, una festa que ja s’ha convertit en una cita imprescindible del calendari de cultura popular de la ciutat. Tallers infantils, glosa improvisada, foc i versots han omplert el Racó del Campanar i els carrers del centre amb la sisena edició d’aquest esdeveniment, organitzat pel Ball de Diables de Sabadell.
L’Eric Kvam, membre del col·lectiu organitzador, explicava que “les Llengües Esmolades dels Balls de Diables és una festa que organitzem cada any per fer una petita mostra del que fem, és a dir, el ball parlat i els versots. És una tradició que es fa arreu de Catalunya i no hem de perdre”.
Aquesta edició ha comptat amb activitats diverses al llarg del dia: “Aquest any en concret hi ha hagut un taller al matí i una mostra de glosa improvisada, que al final és molt propera als nostres versots per la rima i la mètrica, però amb la diferència que és improvisada en lloc de preparada des de casa”, detallava Kvam destacant una de les principals novetats del dia.
El moment central de la jornada ha estat la mostra de balls parlats, amb la participació del Ball de Diables de Masquefa, el Ball de Diables dels Monjos Spantus i el Ball de Diables de Sabadell. Poc després, el foc ha passat a ser el protagonista amb la tradicional cercavila de foc, que ha recorregut els carrers Indústria, Sant Llorenç i la Rambla.
Segons Kvam, la colla sabadellenca manté viva la seva essència, però també treballa per adaptar-se: “La nostra és una tradició que es manté constant amb el temps. Fa uns anys que estem treballant l’acte sacramental, que és una versió més reduïda dels versots. Els de Festa Major ens donen molta feina, així que durant l’any fem aquest format més curt, més proper a la tradició del ball de diables en general”.