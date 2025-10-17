Junts mantindrà el pressupost el 2026

Els líders del grup municipal de Junts, Lluís Matas i Katia Botta, han avançat aquest divendres algunes dades del pressupost del Govern pel 2026, concretament la part que correspon a les àrees que encapçalen els dos regidors, Promoció Econòmica i Turisme i Projecció de Ciutat. Ho van fer en roda de premsa des de l’Ajuntament, en la qual van valorar positivament els comptes de Sabadell per l’any que ve fruit del “projecte de ciutat compartit” amb el PSC.
L’entesa amb el grup de l’alcaldessa Marta Farrés continua i l’any que ve Junts gestionarà 15,5 milions d’euros del pressupost municipal. La quantitat es manté respecte els comptes de 2025 fruit de “l’esforç de contenció” que va explicar Matas que fa l’administració perquè l’augment dels impostos un 2,5% “tindrà un impacte zero” als comptes de l’Ajuntament perquè reflecteix l’increment de l’IPC que també patirà el propi consistori.
Junts ha volgut destacar algunes inversions que l’executiu preveu tirar endavant l’any que ve com els 950.000 euros previstos per a millorar l’enllumenat, especialment a Hostafrancs per donar resposta a una llarga reivindicació veïnal en una zona que combina indústria i habitatge, però també Can Feu, el Centre i altres barris.
També es destinaran uns 700.000 euros en mesures de millora de la seguretat i el trànsit. La modernització del polígon sud-oest també tindrà un pressupost de 350.000 euros per correspondre “una demanda dels empresaris a través de la Taula de competitivitat”, inversió també relacionada amb el nou Portal Sud. Matas va subratllar que manté el compromís d’elaborar el primer pla director dels polígons industrials de Sabadell al llarg del 2026.
En l’àmbit del turisme, Junts seguirà donant suport a través de l’Ajuntament i VisitSabadell a esdeveniments i iniciatives com el congrés nacional d’astronomia que l’any que ve se celebrarà a Sabadell. També preveuen actuacions de suport als mercats i el comerç de proximitat, que “necessiten un esforç de comunicació per part nostra” per posar-los en valor i donar-los a conèixer.