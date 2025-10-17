ARA A PORTADA

VÍDEO | Oliu, aclamat pels treballadors del Banc Sabadell en la seva arribada a Sant Cugat: "President, president!"

Visiblement eufòric i emocionat, el president de l'entitat celebra el fracàs de l'opa del BBVA

  • Oliu i González-Bueno s'han abraçat a l'arribada del primer al Centre Corporatiu de Sant Cugat -
Publicat el 17 d’octubre de 2025 a les 12:54
Actualitzat el 17 d’octubre de 2025 a les 13:21

El president del Banc Sabadell, Josep Oliu, ha estat rebut aquest divendres al matí amb aplaudiments i crits de "president, president!" en la seva arribada al Centre Corporatiu de l'entitat a Sant Cugat del Vallès per treballadors de l'entitat. 

L'endemà de conèixer-se el resultat de l'opa del BBVA al Banc Sabadell –que no prosperarà perquè l'entitat basca ha obtingut menys del 30% de la sabadellenca– Oliu, visiblement emocionat i eufòric, no ha dubtat a abraçar-se amb el conseller delegat de l'entitat, César González-Bueno, i amb el secretari general del banc, Gonzalo Barettino, entre molts altres, a l'entrada de la seu corporativa. 

 

