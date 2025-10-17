ARA A PORTADA
VÍDEO | Oliu, aclamat pels treballadors del Banc Sabadell en la seva arribada a Sant Cugat: "President, president!"
Visiblement eufòric i emocionat, el president de l'entitat celebra el fracàs de l'opa del BBVA