L’Escola Sant Julià celebra una jornada solidària contra la leucèmia infantil

L’Escola Sant Julià de Sabadell ha viscut aquest divendres 17 d’octubre una emotiva jornada plena de solidaritat. El centre ha organitzat una cursa i una xocolatada solidària per donar suport a la lluita contra la leucèmia infantil i, molt especialment, per acompanyar en Nil, un alumne de primer de primària que es troba en tractament. Famílies, mestres, companys i personal sanitari s’han unit en un acte al pati de l'escola.
Irene Márquez, mare d’en Nil, explicava que "veure tota l’escola implicada ha estat una emoció molt gran". "M’agrada veure com tots participen, només per ell”, afegia. Per a ella, activitats com aquesta també serveixen "per parlar d’aquestes malalties, que encara són poc conegudes. Molts nens i adults no saben què és la leucèmia, i sentir la paraula ‘càncer’ encara espanta. Ajudar a entendre és fonamental."
La Cristina i l'Andrés són els infermers que atenen en Nil, ells també s'han volgut sumar a la celebració. "És molt bonic veure com tota la classe i l’escola s’impliquen. Quan els nens estan ingressats, una de les seves preocupacions és no poder anar a l’escola i com els companys reaccionaran davant els canvis físics del tractament", explicaven. "Nosaltres normalment només els veiem a l’hospital, i poder viure aquest suport des d’aquí és molt emocionant."
La directora del centre, Bibiana Gastin, ha volgut destacar com aquestes activitats transmeten “valors de compromís, solidaritat i acompanyament”.
Segons deia, “les famílies s’hi aboquen al 100%, i això crea vincles molt forts dins la comunitat educativa”. Tot i que és una escola de màxima complexitat, “les famílies, malgrat les dificultats econòmiques, fan mans i mànigues per participar i ajudar”.