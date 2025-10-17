ARA A PORTADA
VÍDEO | Inundacions a Castellar per una forta tromba d'aigua que ha col·lapsat la carretera Redacció
El Banc Sabadell agraeix el suport majoritari d'accionistes i clients per continuar en solitari Redacció
VÍDEO | Oliu, aclamat pels treballadors del Banc Sabadell en la seva arribada a Sant Cugat: "President, president!" Manel Camps
El BBVA "accelera" el seu pla de retribucions als accionistes després d'una "oportunitat perduda" Redacció
El PP marca la seguretat, l'habitatge i els impostos com a prioritats
Cuca Santos, portaveu de del Partit Popular, fa repàs de mandat i destaca els seus objectius per les municipals del 2027