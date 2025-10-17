ARA A PORTADA

El PP marca la seguretat, l'habitatge i els impostos com a prioritats

Cuca Santos, portaveu de del Partit Popular, fa repàs de mandat i destaca els seus objectius per les municipals del 2027

  • Cuca Santos durant l'acte a la seu del partit a Sabadell -
Publicat el 17 d’octubre de 2025 a les 20:06
Actualitzat el 17 d’octubre de 2025 a les 20:09

El Partit Popular de Sabadell ha presentat aquest divendres a la seva seu la Memòria d’Activitats de mig mandat, en un acte informatiu en què la portaveu del grup municipal, Cuca Santos, ha repassat la feina feta fins ara i ha presentat els principals objectius del partit de cara a les eleccions municipals de 2027.

Santos ha explicat que el PP ha fet un “diagnòstic barri a barri”, i ha remarcat que "per poder governar una ciutat l’hem de conèixer a peu de carrer". La portaveu ha assegurat que la seva formació “no es preocupa pels vots ni pels ‘likes’, sinó per la qualitat de vida dels ciutadans”.

Durant la presentació, Santos ha identificat els eixos principals on cal centrar els esforços: "La seguretat (amb problemes d’incivisme, ocupacions i multireincidència), la mobilitat, les zones de baixes emissions i l’urbanisme". També ha criticat que "els projectes urbanístics de Marta Farrés estan a mig gas", i ha apuntat que "s’arreglen les zones dels barris que menys ho necessiten, com la ronda Collsalarca o l’Eix Macià".

El PP considera que els principals reptes de Sabadell passen per la "seguretat, la baixada dels impostos i l’habitatge", i ha alertat que "els joves no es poden permetre viure a Sabadell; els estem expulsant de la ciutat".

