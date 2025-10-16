Els majors de 60 anys, cridats a vacunar-se de la grip i la covid als CAP

El Departament de Salut ha iniciat aquesta setmana la segona fase de la campanya de vacunació de la grip i covid a la població major de 60 anys i persones de menys edat amb condicionants de risc. Com a novetat i, a banda dels sistemes de citació habituals, els CAP ofereixen horaris de matí i tarda sense cita prèvia, així com els dissabtes al matí, per garantir l’accessibilitat i facilitar la vacunació. La previsió d'enguany és que el pic de contagis arribi al desembre.
L'arrencada ha tingut una bona rebuda, almenys en el CAP Sant Oleguer, on aquest dijous Salut ha presentat la campanya de vacunació a mitjans locals. "En el primer dia [dilluns] van venir prop de 200 persones i s'estan omplint les agendes de la setmana", subratlla la infermera Natàlia Roldán, referent de vacunes del centres. La infermera remarca la importància de vacunar-se cada any perquè "la grip i la covid van mutant i les vacunes que es fan aquest any estan fetes amb la soca de l'any passat. Com que va canviant, ens hem d'immunitzar cada temporada per prevenir complicacions". La vacuna, afegeix, no eximeix de contraure el virus, però sí que redueix les possibilitats que acabi desenvolupant-se de forma greu.
La primera fase de la campanya va començar el passat 22 de setembre, amb la vacunació de persones que viuen en residències, persones a partir de 80 anys i embarassades. A més, aquest any, com a novetat, es va avançar la vacunació al personal sanitari i als infants de 6 a 59 mesos, que únicament es vacunen contra la grip. També es va prioritzar la vacunació de les persones que reben atenció domiciliària. Després d'aquesta fase, més endavant s'obrirà el període de vacunació a la resta de persones que hi estigui interessades.
Una de les persones que s'ha vacunat aquest dimecres és la veïna Rosa Castelló, de 70 anys, que ha detallat que "em vacuno de la grip cada any, per mi és molt important, perquè sóc asmàtica i em va molt bé, no agafo refredats". En el seu cas, de la covid no s'ha vacunat aquest cop perquè ha passat la malaltia recentment.
Protegir els més vulnerables
Salut subratlla que l'objectiu principal de la vacunació contra la grip i la covid-19 és protegir les persones més vulnerables davant les complicacions que poden derivar-se d’aquestes infeccions. A més, argumenten que redueix el risc de contagi i, per tant, contribueix a protegir les persones de l’entorn, especialment les més vulnerables. Per això, Salut fa una crida a vacunar-se abans de l’inici del període de màxima incidència, previst per al mes de desembre per evitar complicacions greus.
Per realitzar la campanya, Salut ha destinat 12,1 milions d’euros per adquirir 1,6 milions de dosis de vacuna antigripal, de les quals ja s’han distribuït als centres sanitaris 1.034.000 dosis de grip i un total de 535.000 dosis de la covid-19.