Els sèniors del CNS vòlei tornen a guanyar i allarguen la dinàmica una setmana més

El sènior masculí de la secció de vòlei del CNS continua invicte a Superlliga2. Aquest dissabte, va guanyar el Vikings Vòlei Prat per 3-0 (25-15, 25-23 i 28-26) en un bon partit de l’equip dirigit per Adrià Jimenez. Els sabadellencs van dominar el primer set des de l'inici, amb un bon joc de recepció i atac, que els va permetre agafar distància al marcador, arribant al final de set amb un còmode 25-15.
El segon set va començar amb la mateixa dinàmica, que va fer que els locals es distanciessin amb el 14-6 a favor. Els visitants, no obstant això, van anar retallant diferències i van arribar a empatar el partit a 21 punts. A la fase final del set, els sabadellencs van imposar la seva llei i van guanyar per 25-23. Al tercer, els del Baix Llobregat es van posar per davant en el marcador i semblava que s’emportarien el set, que anaven guanyant per 20-24, però un rush final de serveis d’Oriol Buxó i diversos punts de Joan Pullina van servir els sabadellencs per guanyar el punt per 28-26, en un final d’infart que consolida el gran inici de competició del Club.
El sènior femení de Primera Nacional també continua sense perdre. Dissabte es van imposar per 3-0 (25-21, 25-17 i 25-16) al San Roque Batan. En el primer set, l’equip visitant va començar més encertat, però les sabadellenques van anar reduint les distàncies i li van capgirar el marcador, imposant-se per 25-21. En el segon i tercer set, l’equip entrenat per Narcís Godoy no va donar opcions al seu rival i va aconseguir el triomf amb relativa facilitat en ambdós casos, mantenint la seva imbatibilitat en lliga després de quatre partits jugats.