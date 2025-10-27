FOTOS | Esgrima internacional de nivell, a Sabadell

Club d'Esgrima Sabadell - Jaume Viladoms, amb el suport de l'Ajuntament, va convertir aquest cap de setmana la ciutat en l'epicentre d'aquest esport a nivell internacional. L'entitat local va acollir la Copa del Món Satèl·lit - Trofeu Internacional i l'Open Internacional TNR, en la modalitat de floret. En total, van participar 274 tiradors, 164 homes i 110 dones, de prop d'una cinquantena de països.
En categoria masculina, l'alemany Bastian Kappus va ser or, el madrileny Carlos Llavador es va haver de conformar amb la plata i el francès Jules Andriamampianina i el polonès Andrzej Rzadkowski van compartir el bronze. En la femenina, les italianes Alice Volpi i Carlotta Ferrari es van penjar l'or i la plata, respectivament, mentre que la ucraïnesa Alina Poloziuk i una altra tiradora del país transalpí, Aurora Grandis, van ser bronze. L'Open del diumenge va comptar amb més protagonisme local, destacant la plata del tirador del Jaume Viladoms, Arnau Gumà, que va caure a la final davant de l'isarelià Eitan Rokhkind. El podi el van completar Ignacio Breteau Iannuzzi i David Alarcón. En la categoria femenina, Maria Teresa Diaz va ser or, Maria Mariño es va penjar la plata i Mathilde Chaullet i Andrea Breteau Iannuzzi, bronze.