El CE Sabadell comença el seu camí a la Copa del Rei en un camp de mal record

Cal remuntar-nos fins al 30 de novembre de l'any 2022 per trobar l'últim partit de Copa del Rei del Centre d'Esports. Poc menys de tres anys després d'aquella eliminació al camp de l'Atlético Sanluqueño, amb gol de Miguelete inclòs, els arlequinats tornen a la competició visitant un camp de mal record recent: Sa Pobla per a enfrontar-se al Poblense aquest dimecres (18 h). El conjunt de Ferran Costa afronta l'eliminatòria sense especulacions ni restant importància al torneig. "Nosaltres anem a guanyar sempre. Contra qualsevol i en totes les competicions", deia Costa dissabte passat després del duel contra el Nàstic.
Contra els tarragonins, els sabadellencs van tornar a ser molt superiors al seu rival, però es van quedar a zero i es van haver de conformar amb l'empat, tot i fer mèrits de sobres per sumar els punts. Tirant tòpics, la Copa quan vas malament pot ser un bàlsam per recuperar sensacions, o jugadors, en canvi, quan vas bé, pot fer més nosa per no perdre el focus de la lliga. Donant-li la volta, sense urgències a Primera Federació, es pot apostar fort per passar una eliminatòria que podria portar un equip de futbol professional a la Nova Creu Alta en la pròxima eliminatòria.
L'oportunitat per als menys habituals també pot ser una bona manera de reivindicar un lloc en l'equip, que amb les bones actuacions individuals i col·lectives, està força definit, fins a la data. "No crec en les rotacions. Només opten a participar els jugadors que veiem preparats per fer-nos guanyar el partit. Sense invents”, assegura el tècnic. Els Sergio Cortés, Rubén Martínez o Carlos Alemán, amb menys participació de moment, podrien entrar en el duel a ses Illes. Qui sí que estarà al terreny de joc de Sa Pobla, confirmat per Costa, és el porter Jose Ortega. "Seria titular en la majoria dels equips de la categoria i té la mala sort que està competint amb el millor porter de la Primera Federació aquesta temporada. Jugarà perquè volem que continuï pujant el nivell competitiu de tots", afirma.
Al davant estarà un Poblense que ha començat la temporada a Segona Federació amb grans sensacions: són segons amb quatre victòries, tres empats i una única derrota. Com a locals, només s'han deixat dos punts davant de l'Olot (0-0). "Les etiquetes no et donen avantatge en el marcador. No comencem guanyant per ser un equip de categoria superior. Ells tenen capacitat, contraataquen molt bé i han començat l'any amb grans resultats i joc", analitza Costa. La temporada passada, els balears van ser el botxí del Centre d'Esports a la Copa Federació. Després de l'1-1 en el temps reglamentari, els penals van donar el triomf al conjunt local (3-2). Hi haurà revenja?